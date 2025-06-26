Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi Dönüşü Konuştu: "Bizans'ta Oyun, CHP'de Kavga Bitmez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda’da gerçekleştirilen NATO zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. NATO zirvesinde yaşananlar, Donald Trump ile görüşmesi ve gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesi hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları ve Terörsüz Türkiye hedefindeki son durumları da değerlendirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lahey dönüşü yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:
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“Trump birkaç kez sizin gıyabınızda, sizinle ilgili çok mültefit sözler söylemişti. Bu sözlerden sonra ilk kez buluştunuz. Nasıl bir atmosferde gelişti görüşmeniz?”
“Planladığınız şekilde gidiyor mu “Terörsüz Türkiye” süreci? İran'la ilgili ortaya çıkan yeni durum, yeni denklemin “Terörsüz Türkiye” sürecine nasıl bir yansıması olur?”
“Türkiye, dünya siyasetinde önemli roller üstleniyor. Dünya barışı için her zaman elini taşın altına koyuyor. Bunu Rusya-Ukrayna Savaşında gördük. Bunu İran-İsrail arasında yaşanan çalışmalarda gördük. Türkiye bunlarla uğraşırken bir yandan da iç cepheyi güçlendirmeye çalışıyor. Ancak ana muhalefete baktığımızda, ana muhalefet cephesinde enteresan bir karışıklık ve bu meselelerle alakalı çok uluslu görüşler var.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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