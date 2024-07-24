24 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Geçtiğimiz gün Candaş Tolga'nın sunduğu Az Önce Konuştum'a konuk olan Mert Demir ‘Ateşe Düştüm’ü kendisine has şekilde yorumladığı için telif attığı Yılmaz Morgül hakkında ilk kez konuştu.
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2. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile ayrıldığını açıklayan Wanda Nara'nın "sevdiğim her şeye sahibim" paylaşımı topa tutuldu.
3. Temmuz ayında düzenlenen Zeytin Ağacı galasından patlak veren görüntüler sonrası Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün kaosu çıkmıştı. İkilinin "Sorun yok" paylaşımları kimseye geçmeyince devreye usta oyuncu Füsun Demirel girdi.
4. Haber Global'in programına konuk olan Pınar Altuğ kendisine sorulan "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıkıştı!
5. Survivor'a damga vuran Aleyna Kalaycıoğlu ile ne yapsa gündem olan oyuncu Melisa Döngel'in bir araya gelip Alişan şarkısına düet yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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6. Uzun zamandır bekar olan Hande Doğandemir sosyal medya hesabından yaptığı kalpli paylaşımla kafaları karıştırdı. Aşk mesajı veren güzel oyuncunun Şebnem Bozoklu'nun eski eşiyle birlikte olduğu iddiası kısa sürede gündeme oturdu!
7. Kariyeri ve özel hayatına dair açıklamalarıyla sıkça gündem olan Acun Ilıcalı YouTube'da Kolay Değil adlı kanala konuk oldu. Ilıcalı'nın "İlk Doğan'ımı aldığım gün daha mutluydum. Şimdi Ferrari alıyorum, maksat araba yenilensin" sözleri dikkat çekti.
8. Son dönemde geçirdiği değişim ile gündeme gelen ve Serenay Sarıkaya'ya benzetilen İzel, bu kez açıklamaları ile gündeme geldi. Ünlü isim her pozunda yanında olan Hakan Verbiç için 'sadece arkadaşız' açıklamasında bulundu.
9. Günlerdir gündeme bomba gibi oturan ve merakla beklenen "Dilan Polat'a tahliye" meselesinde son karar çıktı. 4. Ağır Ceza mahkemesi Dilan'ın tahliye talebini yine ve yeniden kesinkes reddetti.
10. Geçtiğimiz gün "Çocuklar bilin bakalım ne oldu? Ben yine aşık oldum" diyerek yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyuran Şeyma Subaşı'nın sevgilisi tanıdık çıktı!
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11. Son olarak ekranlarda Altan Düzyatan'la başrollerini paylaştığı "Çöp Adam" dizisiyle karşımıza çıkan Elçin Sangu Çerkes dansının ardından ilk defa kameralara konuştu. Güzel isim, şiddetli anksiyete yaşadığını itiraf etti.
12. 8 senedir konserlerine hasret kaldığımız Sezen Aksu'nun evinde söz yazdığı anlar, şarkıcı Ceylan Ertem tarafından paylaşıldı. Minik Serçe'nin asaleti ağızları açık bıraktı.
13. Oğulcan Engin'le yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen oyuncu İlayda Alişan geçtiğimiz günlerde kestirdiği saçlarıyla radikal bir imaj değişikliğine gitmişti. Röportaj veren Alişan saçlarının sevgilisinin onayından geçtiğini söyledi.
14. Geçtiğimiz günlerde kocası Ufuk Beydemir ve kız kardeşinin bir pozunu paylaşıp yersiz yorumlara maruz kalan İpek Filiz Yazıcı, @muhabironline'dan Akif Yaman'a konuştu. Konuyla ilgili konuşmak istemediğini söylese de hadsizlik yapan sosyal medya kullanıcılarına seslenmeden edemedi.
15. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, 'Yalı Çapkını' dizisinde başrolü paylaşmalarının ardından başlayan aşklarıyla gündemden düşmeyen bir çift olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta birbirini takipten çıkan ikilinin ayrıldığı söyleniyordu. Mert Ramazan Demir ilk defa kameralara konuştu.
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16. Geçtiğimiz saatlerde bir markanın lansmanında görüntülenen Alina Boz, Umut Evirgen'le çıktıkları köy tatilini anlattı.
17. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Sabancı ailesinin gözde isimlerinden Arzu Sabancı'nın son paylaşımıyla dikkat çekti. Pek sevdiği oğlu Hakan Sabancı'ya olan özleminden dert yanan Sabancı oğlunun fotoğrafını paylaştı.
18. Tatilin keyfini süren Kıvanç Tatlıtuğ, Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Sezon bittiğinden beri görmediğimiz Tatlıtuğ'un aldığı kilolar sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı! 🙈
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