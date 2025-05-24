24 Mayıs Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Geçtiğimiz günlerde okullarda bir sosyal deney başlamıştı. Yere bırakılan çöpü hangi öğrencilerin alacağı test edilmiş, hatta bir okulda yerdeki çöpü alan öğrenciye tablet hediye edilmişti. Benzer bir deneyi bir market de yaptı.

Bir market çalışanı, dondurma dolaplarının kapağını açık bıraktı. Kapakların açık olduğunu fark eden bir müşteri durumdan habersiz kapakları kapattı. Bu hareketi kendisine bir bidon yağ kazandırdı.