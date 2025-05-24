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24 Mayıs Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

24 Mayıs Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2025 - 20:33

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Cep Telefonu, Akıllı Saat, Bilgisayar… İnternet Alışverişinde Kargo Ücreti Kararı! Ticaret Bakanlığı Duyurdu

Cep Telefonu, Akıllı Saat, Bilgisayar… İnternet Alışverişinde Kargo Ücreti Kararı! Ticaret Bakanlığı Duyurdu

İflas bayrağını çeken şirketlere bir yenisi daha eklendi. BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre 67 yıl önce İstanbul'da kurulan Karataş Grubu, konkordato ilan etti. Demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet yürüten şirket, vergi rekortmenliğine kadar yükselmişti.

Vergi Rekortmenliğine Kadar Yükselmişlerdi! 67 Yıllık Şirket İflas Bayrağını Çekti: Konkordato İlan Etti

Vergi Rekortmenliğine Kadar Yükselmişlerdi! 67 Yıllık Şirket İflas Bayrağını Çekti: Konkordato İlan Etti

İflas bayrağını çeken şirketlere bir yenisi daha eklendi. BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre 67 yıl önce İstanbul'da kurulan Karataş Grubu, konkordato ilan etti. Demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet yürüten şirket, vergi rekortmenliğine kadar yükselmişti.

Sedat Peker’in İddialarında Adı Geçiyordu! Borsada Manipülasyon Soruşturması: Ünsal Ban Tutuklandı

Sedat Peker’in İddialarında Adı Geçiyordu! Borsada Manipülasyon Soruşturması: Ünsal Ban Tutuklandı

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, hakkında başlatılan borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında Fethiye’de gözaltına alınmıştı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Ünsal Ban’ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Cem Küçük Gazeteciliği Bırakan Altan Sancar'ı Hedef Aldı: Altan Sancar'dan Zehir Zemberek Yanıt Geldi

Cem Küçük Gazeteciliği Bırakan Altan Sancar'ı Hedef Aldı: Altan Sancar'dan Zehir Zemberek Yanıt Geldi

Gazeteci Altan Sancar, gazeteciliği bıraktığını; yakın zamanda yeni yazılarıyla kendi internet sitesi ile YouTube’da olacağını açıklamıştı. Gazeteci Cem Küçük ise TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında Altan Sancar hakkında iddialarda bulundu. “Sen önce soğuk cüzdandaki paralarını açıkla” diyen Küçük’e Altan Sancar’dan sert yanıt geldi. Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Sancar, Cem Küçük ve Fatih Atik hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Almanya’nın Ucuzluk Marketi Aldi’nin 199 Euroya Antalya Tatili Satması Gündem Oldu

Almanya’nın Ucuzluk Marketi Aldi’nin 199 Euroya Antalya Tatili Satması Gündem Oldu

Başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa kentinde ucuzluk marketi olarak öne çıkan Aldi, Antalya tatili satmaya başladı. Üstelik 8 günlük bu tatil 199 eurodan başlıyor. Satışı Kasım 2025-Mart 2026 tarihlerini kapsayan Aldi'nin 199 euroya Antalya tatili satması gündem oldu. Söz konusu tatil Aldi'nin internet sitesinde de yer aldı.

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Neler Oluyor? İspanya'nın Ardından Bu Kez de Fransa Karanlığa Gömüldü!

Neler Oluyor? İspanya'nın Ardından Bu Kez de Fransa Karanlığa Gömüldü!

Portekiz ve İspanya'nın ardından Güney Fransa'da Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala büyük bir elektrik kesintisi başladı.

NTV'de yer alan habere göre, Fransız yetkililer, kundaklamadan şüpheleniyor.

DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan 'Free İmamoğlu' Dövizi Açıklaması

DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan 'Free İmamoğlu' Dövizi Açıklaması

CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısına 81 ülkeden 89 parti katıldı. Toplantıda, 19 Mart operasyonunda tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için özgürlük çağrısı yapıldı. Katılımcılar 'Free İmamoğlu' dövizleriyle poz verirken, sosyal medyada DEM Partililerin bu dövizleri kaldırmadığı yönünde başlatılan iddialara ilgili vekillerden sert yanıtlar geldi.

Yunanistan Basınından Mağlubiyetin Faturası Ergin Ataman'a Kesildi

Yunanistan Basınından Mağlubiyetin Faturası Ergin Ataman'a Kesildi

Panathinaikos, Final Four'da Fenerbahçe'ye elenerek şampiyonluk şansını kaybetti. Yenilginin ardından teknik direktör Ergin Ataman’a yönelik eleştiriler yoğunlaştı. Mağlubiyetin sorumluluğu büyük ölçüde Ataman’a yüklendi. Taraftarlar ve Yunan basını, özellikle maç içi tercihlerini sert şekilde eleştirdi.

Cem Yılmaz'la Nafaka Krizi Yaşayan Ahu Yağtu'nun Soğuk Savaş'da Patlattığı Esprili Gönderme Yerlere Yatırdı!

Cem Yılmaz'la Nafaka Krizi Yaşayan Ahu Yağtu'nun Soğuk Savaş'da Patlattığı Esprili Gönderme Yerlere Yatırdı!

Cem Yılmaz’la olan evliliği ve yıllardır süren nafaka kriziyle gündemden düşmeyen Ahu Yağtu, bu kez “Soğuk Savaş” programındaki esprili çıkışıyla sosyal medyayı salladı. Cem Yılmaz’la yaşadığı uzun soluklu nafaka krizine ince ama taş gibi bir gönderme yapan Yağtu, hem zekası hem de mizah anlayışıyla gündeme damgasını vurdu.

İstanbulluları Kızdırdı: Aybüke Pusat'ın Ankara'ya Olan Aşkı X Kullanıcıları Arasında Tartışmaya Yol Açtı!

İstanbulluları Kızdırdı: Aybüke Pusat'ın Ankara'ya Olan Aşkı X Kullanıcıları Arasında Tartışmaya Yol Açtı!

Güzelliğiyle olduğu kadar açıklamalarıyla da sık sık gündem olan Aybüke Pusat, bu kez 'İstanbul'dan hiç hoşlanmıyorum, Ankara’yı seviyorum' sözleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Son dönemlerde hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla konuşulan Pusat'ın geçmişteki sözleri yeniden gündem olurken, İstanbullu takipçilerini adeta ikiye böldü!

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Akıma Bir Market de Katıldı: Açık Bırakılan Dolap Kapaklarını Kapatan Müşteriye Yağ Hediye Edildi

Akıma Bir Market de Katıldı: Açık Bırakılan Dolap Kapaklarını Kapatan Müşteriye Yağ Hediye Edildi

Geçtiğimiz günlerde okullarda bir sosyal deney başlamıştı. Yere bırakılan çöpü hangi öğrencilerin alacağı test edilmiş, hatta bir okulda yerdeki çöpü alan öğrenciye tablet hediye edilmişti. Benzer bir deneyi bir market de yaptı. 

Bir market çalışanı, dondurma dolaplarının kapağını açık bıraktı. Kapakların açık olduğunu fark eden bir müşteri durumdan habersiz kapakları kapattı. Bu hareketi kendisine bir bidon yağ kazandırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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