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Sedat Peker’in İddialarında Adı Geçiyordu! Borsada Manipülasyon Soruşturması: Ünsal Ban Tutuklandı

Sedat Peker’in İddialarında Adı Geçiyordu! Borsada Manipülasyon Soruşturması: Ünsal Ban Tutuklandı

Borsa İstanbul Ünsal Ban
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.05.2025 - 13:15

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, hakkında başlatılan borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında Fethiye’de gözaltına alınmıştı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Ünsal Ban’ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

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BIST Pay Piyasası’nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

BIST Pay Piyasası’nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Borsada manipülasyon soruşturmasında hakkında gözaltı kararı olan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörü Ünsal Ban, Muğla’nın Fethiye ilçesinde yakalanmıştı.

Soruşturmada dün Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de tespit edilen yedi şüpheli için ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan Ban, polislerce Fethiye’de gözaltına alındı. Ban’ın ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, sermaye piyasasına ilişkin ‘rüşvet ağı’ iddialarında geçiyordu.

Soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan Ban, polislerce Fethiye’de gözaltına alındı. Ban’ın ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, sermaye piyasasına ilişkin ‘rüşvet ağı’ iddialarında geçiyordu.

İddialar sonrası Ban hakkında eski eşi ve eski AKP’li vekil Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri Peker’e gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ağustos 2022’de soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ban, o dönem ev hapsiyle serbest bırakılmış ve başsavcılık itirazı üzerine 3 Eylül’de 2022’te tutuklanmıştı.

Bu soruşturma kapsamında cep telefonuna el konan Ban’a, 2023’te de dijital materyallerindeki veriler gerekçe gösterilerek ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Borsada manipülasyon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Borsada manipülasyon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Ünsal Ban’ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Ban, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yine bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Karakaş, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan tutuklandı.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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mamamia

Ünsal'ı banlamışlar 😅😅

ömer

🥶🥶🥶🥶🥶

futboltopu20

nurettin nebati varken dokunmuyorlardı küçük yatırımcıyı silkeliyorlardı

futboltopu20

https://www.gazeteduvar.com.tr/nebati-anlatti-buyuk-yatirimci-degil-kucuk-yatirimci-carpildi-galeri-1546713