Sedat Peker’in İddialarında Adı Geçiyordu! Borsada Manipülasyon Soruşturması: Ünsal Ban Tutuklandı

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Ünsal Ban’ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Ban, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yine bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Karakaş, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan tutuklandı.