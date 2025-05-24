Sedat Peker’in İddialarında Adı Geçiyordu! Borsada Manipülasyon Soruşturması: Ünsal Ban Tutuklandı
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, hakkında başlatılan borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında Fethiye’de gözaltına alınmıştı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Ünsal Ban’ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.
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BIST Pay Piyasası’nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan Ban, polislerce Fethiye’de gözaltına alındı. Ban’ın ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, sermaye piyasasına ilişkin ‘rüşvet ağı’ iddialarında geçiyordu.
Borsada manipülasyon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Ünsal'ı banlamışlar 😅😅
🥶🥶🥶🥶🥶
nurettin nebati varken dokunmuyorlardı küçük yatırımcıyı silkeliyorlardı
https://www.gazeteduvar.com.tr/nebati-anlatti-buyuk-yatirimci-degil-kucuk-yatirimci-carpildi-galeri-1546713