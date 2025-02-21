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21 Şubat Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

21 Şubat Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2025 - 20:44

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor. 

Biz de sizler için son 24 saatte mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık. 

İşte son 24 saatin gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

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Ünlü döner zinciri Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. 353 Kişi gözaltına alınırken, Maydonoz Döner'e kayyum atandı.

Ünlü döner zinciri Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. 353 Kişi gözaltına alınırken, Maydonoz Döner'e kayyum atandı.

“Maydonoz Döner” isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353’e yakın isim gözaltına alındı. 

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile operasyon yapılan Maydonoz Döner'e kayyum atandı. Şirketin 6 ortağı: Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. İlk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşların ise 11-12 Mart'ta oynanacağı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi İskoç Ligi Takımı Glasgow Rangers oldu. Sarı lacivertli ekibin ilk maçı 6 Mart'ta oynanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi İskoç Ligi Takımı Glasgow Rangers oldu. Sarı lacivertli ekibin ilk maçı 6 Mart'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Glasgow Rangers ile eşleşti. İlk maç 6 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. 

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi halinde çeyrek finaldeki rakibi Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibi olacak.

AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'yi değiştirmesi bekleniyor. Ancak gazeteci Cem Küçük'ten ters köşe açıklamalar geldi.

AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'yi değiştirmesi bekleniyor. Ancak gazeteci Cem Küçük'ten ters köşe açıklamalar geldi.

AKP, 23 Şubat Pazar günü büyük kongresini gerçekleştirecek. Her açıklamasında değişim sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de büyük değişiklik yapacağı kulislerde konuşuluyor. Öyle ki Erdoğan'ın bir gününü Kabine değişikliğine ayırdığı ve isimleri belirledi iddia ediliyordu. Herkes değişim beklerken gazeteci Cem Küçük'ten beklenmedik çıkış geldi. Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı kadroyla yola devam edeceğini ileri sürdü.

Yazar Caner Kara Ülkü Ocakları Başkanı’nın yumruklu saldırısına uğradı. MHP ve Ülkü Ocakları'na yönelik eleştirileriyle tanınan; katledilen Sinan Ateş'in arkadaşı olduğu öğrenilen Kara'ya saldırı anları ortaya çıktı.

Yazar Caner Kara Ülkü Ocakları Başkanı’nın yumruklu saldırısına uğradı. MHP ve Ülkü Ocakları'na yönelik eleştirileriyle tanınan; katledilen Sinan Ateş'in arkadaşı olduğu öğrenilen Kara'ya saldırı anları ortaya çıktı.

MHP ve Ülkü Ocakları’na karşı eleştirilerde bulunan yazar Caner Kara, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 7 Şubat’ta imza günü düzenledi. İmza gününde Kara, Bursa Esenevler Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa H.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Sinan Ateş’le arkadaş olduğu öğrenilen Caner Kara’ya saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

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Uzun yılların ardından kar yağışına kavuşan İstanbul'da yeni önlemler.

Uzun yılların ardından kar yağışına kavuşan İstanbul'da yeni önlemler.

İstanbul'da kurslara kar engeli. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli merkez ve kursların sınav ve eğitim faaliyetlerine 22-23 Şubat tarihlerinde ara verildiğini açıkladı.

eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabı paylaşımları nedeniyle hakkında açılan davada yeni gelişme yaşandı.

eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabı paylaşımları nedeniyle hakkında açılan davada yeni gelişme yaşandı.

Nasuh Mahruki'nin 5 Aralık'ta tahliye edildiği davada yeni gelişme yaşandı. Mahruki'ye 'halkı yanıltı bilgiyi alenen yayma' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için başvuru yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için başvuru yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday oldu. İmamoğlu'nun avukatı adaylık başvurusunu yaptı.

CHP’nin Meclis grubunda Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekilleri imza atmaya devam ederken şimdiye dek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 100'den fazla vekilin imza attığı iddia edildi.

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Kerimcan Durmaz, dün tahliye edildi. Durmaz, tahliye edilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Kerimcan Durmaz, dün tahliye edildi. Durmaz, tahliye edilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatmış ve Durmaz, 7 Ocak günü tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. 

Geçtiğimiz gün tahliye olan Kerimcan Durmaz'dan bugün ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabında paylaştığı hikayede iyi olduğunu belirten ünlü isim, kendisine gelen mesajlara teşekkür etti.

Gündüz kuşağının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı.

Gündüz kuşağının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı.

Müge Anlı'da aranan Mahir Ünlütaşkıran kaybı ile ilgili annesi Safiye Hanım canlı yayına katıldı. Annenin sürekli, Mahir'in eşinden çocuk yapan diğer oğlu Umut'u savunması herkesin sinirlerini bozdu. Bugünkü programda da Müge Anlı artık çıldırdı. Annenin Umut'u ve Çiğdem'i savunması üzerine ünlü sunucu 'RTÜK olmasa söylenecek çok şey var. Sonu kafiyeli.' diye gönderme yaptı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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