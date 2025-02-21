21 Şubat Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
21 Şubat Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için son 24 saatte mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte son 24 saatin gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Ünlü döner zinciri Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. 353 Kişi gözaltına alınırken, Maydonoz Döner'e kayyum atandı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi İskoç Ligi Takımı Glasgow Rangers oldu. Sarı lacivertli ekibin ilk maçı 6 Mart'ta oynanacak.
AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'yi değiştirmesi bekleniyor. Ancak gazeteci Cem Küçük'ten ters köşe açıklamalar geldi.
Yazar Caner Kara Ülkü Ocakları Başkanı’nın yumruklu saldırısına uğradı. MHP ve Ülkü Ocakları'na yönelik eleştirileriyle tanınan; katledilen Sinan Ateş'in arkadaşı olduğu öğrenilen Kara'ya saldırı anları ortaya çıktı.
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Uzun yılların ardından kar yağışına kavuşan İstanbul'da yeni önlemler.
eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabı paylaşımları nedeniyle hakkında açılan davada yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için başvuru yaptı.
Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Kerimcan Durmaz, dün tahliye edildi. Durmaz, tahliye edilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.
Gündüz kuşağının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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