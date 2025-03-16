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16 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

16 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.03.2025 - 00:35

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Yeşilçam Masasından Bir Efsane Daha Ayrıldı!

Yeşilçam Masasından Bir Efsane Daha Ayrıldı!

Yeşilçam sinemasının en unutulmaz yapımlarından olan Postacı ve Davacı gibi yapımlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve beğeni toplayan Gülümser Gülhan hayatını kaybetti. 

 Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.

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Yılmaz Erdoğan da Şinasi Yurtsever'i Yalnız Bırakmadı...

Yılmaz Erdoğan da Şinasi Yurtsever'i Yalnız Bırakmadı...

Ölümüyle tüm sanat dünyasını yasa boğan Şinasi Yurtsever, dün AKM'deki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Yurtsever hakkında konuşanlardan biri de usta isim Yılmaz Erdoğan oldu. 

Şinasi Yurtsever, son olarak İnci Taneleri'nde konuk oyuncu olarak oynamıştı.

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Ceylan Ertem Sataşınca İrem Derici Sinirlerine Hakim Olamadı!

Ceylan Ertem Sataşınca İrem Derici Sinirlerine Hakim Olamadı!

Şarkıcı Ceylan Ertem, İrem Derici ve Hadise'yi hedef göstererek, dans ederken şarkı söyleyemediklerini ve bunun boşa bir çaba olduğunu savundu. 

Ertem'in 'eleştirisini' gören İrem Derici, kendisinden bekleneceği üzere sinirlerine hakim olamadı!

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Makyajsız Halini Paylaşına Gelen DM'ler Melek Mosso'nun Asabını Bozdu

Makyajsız Halini Paylaşına Gelen DM'ler Melek Mosso'nun Asabını Bozdu

Birkaç gün önce Bali'de rahatsızlanan Melek Mosso, makyajsız, doğal haliye çektiği fotoğrafı paylaşınca DM kutusu hadsiz yorumlarla doldu. Hakarete varana kadar çirkin yorumlarda bulunan sosyal medya kullanıcılarını gören Mosso, gereken haddi bildirdi.

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Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Kara Kutusu Geri Döndü!

Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Kara Kutusu Geri Döndü!

Dilan Polat cezaevine girdikten sonra ülkede oturum veya çalışma izni olmadığı anlaşılan yardımcısı Şule, sınır dışı edilmişti. Cezaevinden çıktığından beri Şule'sini geri getirmeye çalışan Dilan Polat nihayet amacına ulaştı. 

Şule gelince büründüğü hava ise resmen olay oldu.

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Gülben Ergen'e Sinirlenen Demet Akalın Bu Sefer Büyük Rest Çekti

Gülben Ergen'e Sinirlenen Demet Akalın Bu Sefer Büyük Rest Çekti

Diyarbakır'da Narin Güran adına bir anaokulu açan Gülben Ergen, teşekkür ettiği bir metin paylaşırken Demet Akalın'dan tepki yemişti. 

Demet Akalın, okulun parkına yardım eden arkadaşlarını teşekkür listesine dahil etmezken Gülben Ergen, Akalın'a oldukça sert bir cevap vermişti. Muhabirler tarafından görüntülenen Demet Akalın, Gülben Ergen'e apaçık büyük bir rest çekti.

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Photoshop ve Filtre Kraliçesi Sevim Emre Yine Şov Yaptı

Photoshop ve Filtre Kraliçesi Sevim Emre Yine Şov Yaptı

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre Gencebay'ın photoshop'lu bir fotoğrafına maruz kalmadığımız gün geçmezken, bir davete katılan ünlü ismin paylaştığı son poz olay oldu!

Katıldığı bir davette çektiği fotoğrafları paylaşan Emre yalnızca kendisini değil, etrafındaki herkesi şekilden şekle soktu...

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Anne Acısını Atlatamayan Mahsun Kırmızıgül'den Yürek Parçalayan Sözler

Anne Acısını Atlatamayan Mahsun Kırmızıgül'den Yürek Parçalayan Sözler

Birkaç ay önce annesini kaybeden Mahsun Kırmızıgül, asıl kayıp acısının annesinin mezarına gittiğinde bastırdığını açıkladı. 

'Annem Annem' şarkısıyla ilgili yürek dağlayan itiraflarda bulunan Kırmızıgül'ün açıklamaları duyanın kalbini acıttı.

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Ünlülerin Bayram Kaşeleri Belli Oldu

Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala, birbirinden ünlü isimlerin bayram kaşesi belli oldu... 

Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış ya yine epey bir yorulduk. Milyonlar havada uçuştu, liste ise say say bitmedi!

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Cem Yılmaz'dan Diploma Göndermesi

Cem Yılmaz'dan Diploma Göndermesi

Uzun bir aranın ardından gösterilerine geri dönen Cem Yılmaz, 2024 Şubat'tan beri show'larında yaptığı esprilerle sık sık gündeme geliyor.

Bu sefer de son gösterisinde Ekrem İmamoğlu ve diploma meselesine yaptığı ince göndermeyle gündeme oturdu kendisi!

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Melisa Döngel Yeni Aşka Yelken Açtı

Melisa Döngel Yeni Aşka Yelken Açtı

Uzun bir süredir ne dizilerde ne de özel hayatıyla sesi soluğu çıkmayan oyuncu Melisa Döngel'in cemiyet hayatına giriş yaptığı öğrenildi.

Yeni iş insanı sevgilisi ve tüm detayları için sizi aşağıya alalım!

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Berna Laçin'den Diploma Tartışmasına FETO Çıkışı

Berna Laçin'den Diploma Tartışmasına FETO Çıkışı

Ekrem İmamoğlu'nun diploma tartışmasına dahil olan ünlü isimlerden biri de Berna Laçin oldu. 

Konuya FETO üstünden bir yorum getiren Berna Laçin, kendisine tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarına cevap verdi.

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Hayran Buluşmasında Olay Çıktı!

Hayran Buluşmasında Olay Çıktı!

Hayranlarıyla buluştuğu bir etkinlik düzenleyen rapçi Çakal mekandan ayrıldıktan sonra ortalık birbirine girdi. 

Hayranlar arasında büyük bir kriz yaşandı!

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Hadise'nin Eski Kocasından Radikal İmaj Değişikliği!

Hadise'nin Eski Kocasından Radikal İmaj Değişikliği!

Hadise'nin eski 5 aylık eski kocası Mehmet Dinçerler, Instagram'da paylaştığı reels'le gündeme oturdu.

Fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın objektifine poz veren Mehmet Dinçerler'in radikal ama başarısız imaj değişikliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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Pelin Akil'den Anıl Altan'la Boşanma Dedikodularını Eriten Alev!

Pelin Akil'den Anıl Altan'la Boşanma Dedikodularını Eriten Alev!

Bir süredir boşanacakları konuşulan ve hatta birkaç gün önce de boşanacaklarının kesinleştiği söyleyenen Pelin Akil ve Anıl Altan cephesinde birtakım hareketlilikler yaşandı.

Kocasıyla arası bozuk olduğu söylenen Pelin Akil, Anıl Altan'ın paylaştığı fotoğrafa iddiaları yalanlayan emoji'ler bıraktı.

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Kaynanadan Hande Erçel'i Şaşırtacak Hamle!

Kaynanadan Hande Erçel'i Şaşırtacak Hamle!

Hakan Sabancı'yla yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Hande Erçel'in kaynanası Arzu Sabancı tarafından istenmediği dilden dile dolaşmış, aylarca gündemden hiç düşmemişti.

Paris Moda Haftası'nda fırtınalar estiren Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde 40 yılda bir yaşanacak hadiselerden birini yaşadı. Arzu Sabancı, müstakbel geline yeşil ışık yaktı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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