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Demet Akalın'dan Teşekkür Krizi Yaşadığı Eski Dostu Gülben Ergen'e Rest: "Bir Daha Kredisi Olmaz"

Demet Akalın'dan Teşekkür Krizi Yaşadığı Eski Dostu Gülben Ergen'e Rest: "Bir Daha Kredisi Olmaz"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.03.2025 - 12:24

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında bir teşekkür krizi yaşanmıştı. Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Diyarbakır’da cinayete kurban giden Narin Güran adına 56. anaokulunu açtı. Açılışta Gülben Ergen’in teşekkür listesinde Demet Akalın’ı es geçmesi ünlü şarkıcının tepkisini çekmişti. Sosyal medyada başlayan gerilim büyürken, Demet Akalın konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve net bir açıklama yaptı ve 'Bende bir daha kredisi olmaz.' dedi.

İşte detaylar.

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Magazin dünyasında bir küs bir barışık halleriyle bilinen Demet Akalın ve Gülben Ergen cephesinde tansiyon yine yükseldi.

Magazin dünyasında bir küs bir barışık halleriyle bilinen Demet Akalın ve Gülben Ergen cephesinde tansiyon yine yükseldi.

Konu ne müzik ne de televizyon projesi. Konu bir teşekkür krizi. Her şey Gülben Ergen’in 2010 yılında kurduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği kapsamında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Narin Güran adına açılan 56. anaokulu ile başladı. 

Ergen açılıştan sonra sosyal medyadan desteğini gösteren herkese tek tek teşekkür etti. Ancak o teşekkürler arasında Demet Akalın’ın beklediği isim yoktu.

Akalın hemen Instagram üzerinden atağa geçti ve “Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben, Ceylan ailesine ayıp oldu.” yorumunu yaptı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gülben Ergen ise bu yoruma karşılık şöyle yanıt verdi:

Gülben Ergen ise bu yoruma karşılık şöyle yanıt verdi:

'Sevgili Demet.... Okulumuz için hayırlı uğurlu olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan 'teşekkür' beklediğini düşünemedim/düşünmedim. '

Daha sonra da WhatsApp'ten teşekkür ettiğini belirtti.

Akalın, bu tavırdan iyice rahatsız oldu ve Gülben Ergen’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. 

Bunu fark eden takipçileri “Yine mi kavga var?” yorumları yapmaya başladı. Gerginliğin ardından sessizliğe bürünen Demet Akalın, önceki akşam eşi Okan Kurt ile birlikte Etiler’de bir mekandan çıkarken magazin muhabirlerine yakalandı.

Kriz hakkında sessizliğini bozan Akalın, oldukça net konuştu:

Kriz hakkında sessizliğini bozan Akalın, oldukça net konuştu:

“Konuşmadık kendisiyle daha sonra. Sen anaokulu açıyorsun, gidip para toplamışız. Lafını etmem asla ama ayıp. Basın danışmanlarına kadar teşekkür ediyorsun ama bana etmiyorsun. Ayıp! Bende bir daha kredisi olmaz. Kimseye bir şeyim yok. Hava ne güzel ya, farkında mısınız?”

Söyledi söylemesine ama laflarını bir de kahkahayla süsleyerek konuyu kapatmaya çalıştı. 

Bundan sonra Ergen cephesinden bir açıklama gelir mi, yoksa bu konu burada kapanır mı, hep birlikte göreceğiz. Ancak Demet Akalın’ın sözleri bu işin kolay kolay tatlıya bağlanmayacağının sinyalini şimdiden verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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