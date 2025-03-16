Demet Akalın'dan Teşekkür Krizi Yaşadığı Eski Dostu Gülben Ergen'e Rest: "Bir Daha Kredisi Olmaz"
Demet Akalın'dan Teşekkür Krizi Yaşadığı Eski Dostu Gülben Ergen'e Rest: "Bir Daha Kredisi Olmaz"
Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında bir teşekkür krizi yaşanmıştı. Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Diyarbakır’da cinayete kurban giden Narin Güran adına 56. anaokulunu açtı. Açılışta Gülben Ergen’in teşekkür listesinde Demet Akalın’ı es geçmesi ünlü şarkıcının tepkisini çekmişti. Sosyal medyada başlayan gerilim büyürken, Demet Akalın konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve net bir açıklama yaptı ve 'Bende bir daha kredisi olmaz.' dedi.
İşte detaylar.
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Magazin dünyasında bir küs bir barışık halleriyle bilinen Demet Akalın ve Gülben Ergen cephesinde tansiyon yine yükseldi.
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Gülben Ergen ise bu yoruma karşılık şöyle yanıt verdi:
Kriz hakkında sessizliğini bozan Akalın, oldukça net konuştu:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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