Demet Akalın'dan Teşekkür Krizi Yaşadığı Eski Dostu Gülben Ergen'e Rest: "Bir Daha Kredisi Olmaz"

“Konuşmadık kendisiyle daha sonra. Sen anaokulu açıyorsun, gidip para toplamışız. Lafını etmem asla ama ayıp. Basın danışmanlarına kadar teşekkür ediyorsun ama bana etmiyorsun. Ayıp! Bende bir daha kredisi olmaz. Kimseye bir şeyim yok. Hava ne güzel ya, farkında mısınız?”

Söyledi söylemesine ama laflarını bir de kahkahayla süsleyerek konuyu kapatmaya çalıştı.

Bundan sonra Ergen cephesinden bir açıklama gelir mi, yoksa bu konu burada kapanır mı, hep birlikte göreceğiz. Ancak Demet Akalın’ın sözleri bu işin kolay kolay tatlıya bağlanmayacağının sinyalini şimdiden verdi.