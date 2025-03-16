Makyajsız Halini Paylaşan Melek Mosso'nun Gelen Eleştirilere Tepkisi Çok Sert Oldu

Ancak yalnızca müziğiyle değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği estetik operasyonlarla konuşulmuştu. Özellikle kalça estetiği ve yüz dolguları, hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı.

Son dönemde ise evliliğiyle gündeme geldi. 2023 yılında uzun birlikteliğini evlilikle taçlandıran Mosso, eşi Serkan Sağdıç ile mutlu anlarını sıkça paylaşıyordu. Ancak bir süre önce çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarması ve birlikte olan fotoğraflarını silmesi boşanma iddialarını beraberinde getirdi. Mosso ise bu söylentilere “Gayet iyiyiz, boşanmıyoruz” diyerek noktayı koydu. Hatta, bu durumu “Gaflete düştüm, sinirle takipten çıktım” diyerek esprili bir şekilde anlattı.