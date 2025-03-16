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Makyajsız Halini Paylaşan Melek Mosso'nun Gelen Eleştirilere Tepkisi Çok Sert Oldu

Makyajsız Halini Paylaşan Melek Mosso'nun Gelen Eleştirilere Tepkisi Çok Sert Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.03.2025 - 09:59

Eşi Serkan Sağdıç ile birlikte Bali’de tatile giden Melek Mosso’nun başına gelmeyen kalmadı. Önce alerji oldu, ardından “Bali Belly” hastalığına yakalandığını duyurdu. Sudan ve buzdan bulaşan bu rahatsızlık nedeniyle günlerce su kaybı yaşadığını belirten ünlü şarkıcı, “Artık inanılmaz durumdayım, iyileşip Türkiye’ye döneceğim” demişti. 

Şimdi ise tatilde çekip paylaştığı makyajsız fotoğrafına gelen yorumlara isyan etti. Gelen mesajlar karşısında sinirlenen Mosso, “Toplum önündeki kadınlara yapılan bu saldırılar artık bitmeli” diyerek sert çıktı. 

Gelin, detaylara birlikte bakalım.

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Yaptığı cover’larla YouTube’da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Melek Mosso, ünlendikten sonra hem güçlü sesiyle hem de sahne performanslarıyla dikkat çekti.

Yaptığı cover’larla YouTube’da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Melek Mosso, ünlendikten sonra hem güçlü sesiyle hem de sahne performanslarıyla dikkat çekti.

Ancak yalnızca müziğiyle değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği estetik operasyonlarla konuşulmuştu. Özellikle kalça estetiği ve yüz dolguları, hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı.

Son dönemde ise evliliğiyle gündeme geldi. 2023 yılında uzun birlikteliğini evlilikle taçlandıran Mosso, eşi Serkan Sağdıç ile mutlu anlarını sıkça paylaşıyordu. Ancak bir süre önce çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarması ve birlikte olan fotoğraflarını silmesi boşanma iddialarını beraberinde getirdi. Mosso ise bu söylentilere “Gayet iyiyiz, boşanmıyoruz” diyerek noktayı koydu. Hatta, bu durumu “Gaflete düştüm, sinirle takipten çıktım” diyerek esprili bir şekilde anlattı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Eşiyle birlikte Sri Lanka ve Bali tatiline çıkan ünlü şarkıcı gittiğine bin pişman oldu desek yeridir. Önce alerji olduğunu ve vücudunda kabarıklıklar çıktığını açıkladı.

Eşiyle birlikte Sri Lanka ve Bali tatiline çıkan ünlü şarkıcı gittiğine bin pişman oldu desek yeridir. Önce alerji olduğunu ve vücudunda kabarıklıklar çıktığını açıkladı.

Sonrasında ise “Bali Belly” olarak bilinen mide ve bağırsak rahatsızlığına yakalandığını duyurdu. Bu hastalığın genellikle bakteriyel, viral veya parazitik enfeksiyonlardan kaynaklandığını belirtti. 

Açıklamasında, “Alerjiyi kolay atlattım, serum yaptılar ve hemen söndü ama burada Bali Belly hastalığına yakalandım. Sudan ve buzdan bulaşıyormuş. İki gündür vücudumda su kalmadı, karnım ve midem beş aylık hamile gibi ödemli. İyileşip Türkiye’ye döneceğim” demişti.

Hastalığı hakkındaki açıklamalarına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu kez de tatilde makyajsız çekilmiş bir fotoğrafını paylaşınca kriz çıktı.

Bu kez de tatilde makyajsız çekilmiş bir fotoğrafını paylaşınca kriz çıktı.

Gelen yorumlar ünlü şarkıcıyı adeta çileden çıkardı. Makyajsız haline peş peşe kötü yorum yağınca telefonu eline aldı ve bir video çekti.

Gelen mesajlara sert tepki gösteren Mosso, “Dün çektiğim makyajsız fotoğraf yüzünden mesaj kutum yargı dağıtan erkeklerle dolup taşmış. Toplum önündeki kadınlara bu şekilde saldırgan, edepsiz ve üstünüze vazife olmayan şeyleri nasıl yazdığınızı hala aklım almıyor. İnsanlar kendini sevmeyi öğrendi. Ben kendimi makyajlı da seviyorum, makyajsız da. Artık kadınlara güzellik normları dayatmayı bırakın” diyerek isyan etti.

İşte o video:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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