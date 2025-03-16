Makyajsız Halini Paylaşan Melek Mosso'nun Gelen Eleştirilere Tepkisi Çok Sert Oldu
Makyajsız Halini Paylaşan Melek Mosso'nun Gelen Eleştirilere Tepkisi Çok Sert Oldu
Eşi Serkan Sağdıç ile birlikte Bali’de tatile giden Melek Mosso’nun başına gelmeyen kalmadı. Önce alerji oldu, ardından “Bali Belly” hastalığına yakalandığını duyurdu. Sudan ve buzdan bulaşan bu rahatsızlık nedeniyle günlerce su kaybı yaşadığını belirten ünlü şarkıcı, “Artık inanılmaz durumdayım, iyileşip Türkiye’ye döneceğim” demişti.
Şimdi ise tatilde çekip paylaştığı makyajsız fotoğrafına gelen yorumlara isyan etti. Gelen mesajlar karşısında sinirlenen Mosso, “Toplum önündeki kadınlara yapılan bu saldırılar artık bitmeli” diyerek sert çıktı.
Gelin, detaylara birlikte bakalım.
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Yaptığı cover’larla YouTube’da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Melek Mosso, ünlendikten sonra hem güçlü sesiyle hem de sahne performanslarıyla dikkat çekti.
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Eşiyle birlikte Sri Lanka ve Bali tatiline çıkan ünlü şarkıcı gittiğine bin pişman oldu desek yeridir. Önce alerji olduğunu ve vücudunda kabarıklıklar çıktığını açıkladı.
Bu kez de tatilde makyajsız çekilmiş bir fotoğrafını paylaşınca kriz çıktı.
İşte o video:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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