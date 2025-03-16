İrem Derici, Ceylan Ertem'in Kendisi ve Hadise Hakkındaki Dans Yorumuna Ateş Püskürdü

Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İrem Derici ve Hadise'yi hedef alarak sahnedeki danslarını eleştirdi:

“Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Tatlı koreografiler üretebilir belki konunun ehli koreograf arkadaşlar. Bedenimize, sahnemize uygun. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii.”

Derici, kendisini hedef alan bu yoruma sessiz kalmadı ve sosyal medyadan sert bir yanıt verdi:

“Sen yıllardır şarkı söylemiyor, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz öğürdek?”