onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İrem Derici, Ceylan Ertem'in Kendisi ve Hadise Hakkındaki Dans Yorumuna Ateş Püskürdü

İrem Derici, Ceylan Ertem'in Kendisi ve Hadise Hakkındaki Dans Yorumuna Ateş Püskürdü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.03.2025 - 09:21

İrem Derici ile Ceylan Ertem sosyal medyada birbirine girdi! Derici, geçtiğimiz haftalarda Sevda Türküsev ile yaşadığı tartışmayı hatırlatarak Ertem’e sert yanıt verdi. 

“Sen yıllardır şarkı söylemiyor, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun” diyerek gündeme bomba gibi düştü. Peki olay nasıl başladı, kim ne dedi? 

Gelin anlatıyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İrem Derici ve Hadise’yi sahnede sık sık dans ederken görüyoruz. Bu iki isim ayrıca magazin dünyasının da en çok konuşulanları arasında.

İrem Derici ve Hadise’yi sahnede sık sık dans ederken görüyoruz. Bu iki isim ayrıca magazin dünyasının da en çok konuşulanları arasında.

Hadise’nin son klibi Fırtınam da gündemde uzun süre kalmıştı. Klipteki dansları ve şarkının ruhuna uyumlu olup olmadığı üzerine yapılan yorumlar sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Kimileri beğendi, kimileri eleştirdi.

İrem Derici ise sesi kadar dobra çıkışlarıyla da tanınıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda yazar Sevda Türküsev ile sosyal medyada karşı karşıya gelmişlerdi. Olay, Türküsev’in uçakta İrem Derici’nin sesinin yüksek olmasından rahatsız olup sosyal medyada video paylaşmasıyla başlamıştı. Türküsev, “Toplumu rahatsız etmeye hakkınız yok” demişti. İrem Derici ise ona sert bir dille karşılık vermişti: “Derbi var nur yüzlüm, dikkatimi sana veremem! Uçağa binerken bizimle gülüyordu, keko! Lüzumsuz abla” 

Yanıtın ardından tartışma büyümüş, mahkemelik olmuşlardı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Derici, şimdi de Ceylan Ertem ile karşı karşıya geldi. Tartışmayı başlatan isim Ertem oldu.

Derici, şimdi de Ceylan Ertem ile karşı karşıya geldi. Tartışmayı başlatan isim Ertem oldu.

Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İrem Derici ve Hadise'yi hedef alarak sahnedeki danslarını eleştirdi:

“Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Tatlı koreografiler üretebilir belki konunun ehli koreograf arkadaşlar. Bedenimize, sahnemize uygun. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii.”

Derici, kendisini hedef alan bu yoruma sessiz kalmadı ve sosyal medyadan sert bir yanıt verdi:

“Sen yıllardır şarkı söylemiyor, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz öğürdek?”

Ama bununla da yetinmedi. İkinci bir paylaşım yaparak şu sözleri ekledi:

Ama bununla da yetinmedi. İkinci bir paylaşım yaparak şu sözleri ekledi:

“Gündeme gelmek isteyen ya Hadise’ye ya bana sarar! Gidin iş güç yapın, yetti be!”

Bitti mi? Tabii ki bitmedi.

Hızını alamadı dans ettiği bir klibini paylaştı ve dediki:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın