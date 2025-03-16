İrem Derici, Ceylan Ertem'in Kendisi ve Hadise Hakkındaki Dans Yorumuna Ateş Püskürdü
İrem Derici, Ceylan Ertem'in Kendisi ve Hadise Hakkındaki Dans Yorumuna Ateş Püskürdü
İrem Derici ile Ceylan Ertem sosyal medyada birbirine girdi! Derici, geçtiğimiz haftalarda Sevda Türküsev ile yaşadığı tartışmayı hatırlatarak Ertem’e sert yanıt verdi.
“Sen yıllardır şarkı söylemiyor, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun” diyerek gündeme bomba gibi düştü. Peki olay nasıl başladı, kim ne dedi?
Gelin anlatıyoruz.
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İrem Derici ve Hadise’yi sahnede sık sık dans ederken görüyoruz. Bu iki isim ayrıca magazin dünyasının da en çok konuşulanları arasında.
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Derici, şimdi de Ceylan Ertem ile karşı karşıya geldi. Tartışmayı başlatan isim Ertem oldu.
Ama bununla da yetinmedi. İkinci bir paylaşım yaparak şu sözleri ekledi:
Hızını alamadı dans ettiği bir klibini paylaştı ve dediki:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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