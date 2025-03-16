Öpmelere Doyamadı: Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Kara Kutusu Şule Türkiye'ye Geri Döndü

Dilan Polat’ın en güvendiği isimlerden biri olan ve “kara kutu” olarak anılan Şule geri döndü! Polat ailesinin lüks yaşantısından nasiplenen Şule, geçtiğimiz yıl sınır dışı edilmiş ve memleketine dönmek zorunda kalmıştı.

Ancak bu ayrılık uzun sürmedi! Şule, Türkiye’ye geri döndü ve bu dönüş en çok Dilan Polat’ı sevindirdi. Polat, kara kutusuna kavuşmanın mutluluğunu sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yaparak kutladı.

İşte detaylar...