Öpmelere Doyamadı: Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Kara Kutusu Şule Türkiye'ye Geri Döndü
Öpmelere Doyamadı: Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Kara Kutusu Şule Türkiye'ye Geri Döndü
Dilan Polat’ın en güvendiği isimlerden biri olan ve “kara kutu” olarak anılan Şule geri döndü! Polat ailesinin lüks yaşantısından nasiplenen Şule, geçtiğimiz yıl sınır dışı edilmiş ve memleketine dönmek zorunda kalmıştı.
Ancak bu ayrılık uzun sürmedi! Şule, Türkiye’ye geri döndü ve bu dönüş en çok Dilan Polat’ı sevindirdi. Polat, kara kutusuna kavuşmanın mutluluğunu sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yaparak kutladı.
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Dilan Polat ve ailesi yine gündemde.
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Öte yandan Dilan Polat ve ailesi cezaevine girene kadar Polat’larla yaşayan Şule de her hareketiyle gündemde sıkça yer alıyordu.
Ancak ayrıkları uzun sürmedi. Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Şule'nin geri döndüğünü duyurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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