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Öpmelere Doyamadı: Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Kara Kutusu Şule Türkiye'ye Geri Döndü

Öpmelere Doyamadı: Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Kara Kutusu Şule Türkiye'ye Geri Döndü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.03.2025 - 11:17

Dilan Polat’ın en güvendiği isimlerden biri olan ve “kara kutu” olarak anılan Şule geri döndü! Polat ailesinin lüks yaşantısından nasiplenen Şule, geçtiğimiz yıl sınır dışı edilmiş ve memleketine dönmek zorunda kalmıştı. 

Ancak bu ayrılık uzun sürmedi! Şule, Türkiye’ye geri döndü ve bu dönüş en çok Dilan Polat’ı sevindirdi. Polat, kara kutusuna kavuşmanın mutluluğunu sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yaparak kutladı. 

İşte detaylar...

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Dilan Polat ve ailesi yine gündemde.

Dilan Polat ve ailesi yine gündemde.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra 10 ay cezaevinde kalan Polat, tahliye olduktan sonra sosyal medyada aktif olmayacağını açıklamıştı. Ama bu karar uzun sürmedi. Polat, hız kesmeden paylaşımlarına devam etti ve son zamanlarda yaptığı paylaşımlar yine başını yaktı.

Geçtiğimiz günlerde çektiği video nedeniyle Dilan ve Engin Polat çifti hakkında 'uyuşturucu madde satın almak veya kullanmak' iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmışlardı. 

Ağlayarak çektiği bir başka videoda ise 'Ben artık yaşayamıyorum' demişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Öte yandan Dilan Polat ve ailesi cezaevine girene kadar Polat’larla yaşayan Şule de her hareketiyle gündemde sıkça yer alıyordu.

Öte yandan Dilan Polat ve ailesi cezaevine girene kadar Polat’larla yaşayan Şule de her hareketiyle gündemde sıkça yer alıyordu.

Dilan Polat'ın hemen her paylaşımında Şule'yi de görüyorduk. Polat'ın sağ kolu olarak bilindiği için de 'kara kutu' lakabını almıştı.

Polat'ların her ferdiyle de arası çok iyiydi. Dilan ve Engin Polat çiftinin çocukları Milan Efe ve Nilda'yla da sürekli paylaşım yapıyordu. Hatta bir ara Dilan Polat'ın evine benzer evi herkesi şoke etmişti. Polat'ların cezaevine girmesinin ardından Şule'nin de ikamet izninin çoktan bittiği tespit edildi. Hal böyle olunca da ülkeden sınır dışı edilmiş ve memleketi Özbekistan'a gönderilmişti.

Ülkesinde de sosyal medyayı aktif kullanmaya devam etmişti hatta Özbekistan'da gece kulübü açtığı iddia edilmişti.

İddialara verdiği yanıtlara da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak ayrıkları uzun sürmedi. Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Şule'nin geri döndüğünü duyurdu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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