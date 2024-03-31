Cezaevindeki Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Kara Kutusu Şule Gece Kulübü ve Estetik İddialarına Yanıt Verdi
Cezaevindeki Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Kara Kutusu Şule Gece Kulübü ve Estetik İddialarına Yanıt Verdi
Bir anda inanılmaz bir servete kavuşan Dilan Polat kara para aklama suçlamasıyla tutuklandıktan sonra en dikkat çeken isimlerden biri hiç şüphesiz ki yardımcısı Şule olmuştu. Dilan Polat'ın her sırrını bildiği tahmin edilen Şule, Polatlar'ın tutuklanmasından sonra sırra kadem basmıştı. Ardından sınır dışı edilen Şule hakkında yeni bir iddia ortaya atılmış ve Özbekistan'ta gece kulübü açtığı söylenmişti. Dilan'ın kara kutusu Şule, üzerinden günler geçen haber konusunda ilk kez açıklama yaptı!
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Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis gibi bir çok suçlamanın odağında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat ikilisi 4 Kasım'dan beri cezaevinde.
Başta sosyal medyadan Dilan Polat'ı takip edenler olmak üzere, davanın seyrine hakim olan herkes olaylı fenomenin yardımcısı Şule'yi yakından tanıyacaktır.
Dilan'ı evinden yaptığı hemen her paylaşımında kameralara yansıyan Şule evin olmazsa olmaz isimlerindendi. Polat'ın sağ kolu Şule'nin "kara kutu" lakabını alması çok da uzun sürmedi.
Milan Efe ve Nilda'yla sürekli paylaşım yapan Şule'nin evlenip evden ayrılacağı haberlerine kadar hakimdik bir ara. Hatta Dilan Polat'ın evine benzer evi dudaklarımızı da uçuklatmıştı.
Evden ayrılmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçmişti ki, MASAK radarındaki Dilan ve Engin Polat çifti 1 Kasım'da gözaltına alındı. 4 Kasım'da da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
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Bir süre sırra kadem basan Şule, hakkında "kaçtı" iddiaları çıkmasından bir süre sonra ortaya çıkmış ve Dilan'ın çocuklarıyla poz paylaşarak "buradayım, çocukların başındayım" demişti.
Yaşananların ardından bir AVM'de görüntülenen Şule'nin cezaevindeki patronunun marka kıyafetleriyle gezdiği görüntüler de dikkat çekmişti.
Dilan'ın gözdesi Özbekistan uyruklu Şule ve bir diğer yardımcısı Nergis hakkında da operasyon düzenlendi. İkili gözaltına alındıktan sonra tüm gerçekler ortaya çıkmıştı. Nergis'in 90 ay önce turist vizesiyle ülkeye girdiği ve kaçak durumda olduğu fark edildi. Şule'nin de ikamet izninin çoktan bittiği tespit edildi.
Gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra ülkeden sınır dışı edilerek Özbekistan'a geri gönderilen Şule hakkında iddialar bitmek tükenmek bilmedi.
"Derde bak" dediğimiz sitemli açıklamalarından sonra yeniden gündem olan Şule'nin bu sefer de Özbekistan'a bir gece kulübü açtığı iddiası bomba etkisi yarattı.
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İddialar bununla da kalmadı, Şule'nin tutuklanan patronunun paralarıyla estetik yaptırdığı haberleri de aldı başını yürüdü.
Dilan Polat'ın kara kutusu Şule "Benim hakkımda o kadar yalan haber çıkıyor ki..." diyerek ilk kez açıklama yaptı.
"Nerem estetik? Göz kapağımı Dilan Polat aldırmıştı tüm dünya biliyor onu. Onun dışında ne var?"
"Beni neden izliyorsunuz da üzerimden prim kazanıyorsunuz? Haber çıkarıyorsunuz yalan!"
"Uğraşmayın ya! Yolladınız tamam gelmişim, niye bırakmıyorsunuz?"
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ulan sen kimsin nesin ki insanlar senin gibi bir hırsız yardimcisinin üzerinden prim yapsın kendini bir bok sana bu Rus kirmalarini ülkeye doldurun doldursun... Devamını Gör
ÖZ ABLAM YA ÇOK SEVİYORUM DP