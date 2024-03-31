Cezaevindeki Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Kara Kutusu Şule Gece Kulübü ve Estetik İddialarına Yanıt Verdi

Bir anda inanılmaz bir servete kavuşan Dilan Polat kara para aklama suçlamasıyla tutuklandıktan sonra en dikkat çeken isimlerden biri hiç şüphesiz ki yardımcısı Şule olmuştu. Dilan Polat'ın her sırrını bildiği tahmin edilen Şule, Polatlar'ın tutuklanmasından sonra sırra kadem basmıştı. Ardından sınır dışı edilen Şule hakkında yeni bir iddia ortaya atılmış ve Özbekistan'ta gece kulübü açtığı söylenmişti. Dilan'ın kara kutusu Şule, üzerinden günler geçen haber konusunda ilk kez açıklama yaptı!