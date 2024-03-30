Evli Olmadıkları İddia Edilmişti: Fırat Albayram'ın Ardından Ceyda Kasabalı da Açıklama Yaptı!

Türkiye'nin en sempatik çiftlerinden biri olan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti hakkında çıkan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyanın ayağa kalkmasıyla beraber Fırat Albayram'dan paylaşım gelmişti. Ceyda Kasabalı da sosyal medya üzerinden ilk kez açıklama yaptı.