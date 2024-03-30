Evli Olmadıkları İddia Edilmişti: Fırat Albayram'ın Ardından Ceyda Kasabalı da Açıklama Yaptı!
Evli Olmadıkları İddia Edilmişti: Fırat Albayram'ın Ardından Ceyda Kasabalı da Açıklama Yaptı!
Türkiye'nin en sempatik çiftlerinden biri olan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti hakkında çıkan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyanın ayağa kalkmasıyla beraber Fırat Albayram'dan paylaşım gelmişti. Ceyda Kasabalı da sosyal medya üzerinden ilk kez açıklama yaptı.
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Önce ekranların ardından da sosyal medyanın en minnoş çiftine dönüşen Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram ikilisini tanımayan yoktur.
Birbirinden samimi ve eğlenceli halleriyle milyonların kalbini kazanmayı başaran ünlü ikilinin romantik paylaşımları da "nasip olur mu?" dedirten cinsten.
Noluyo Ya ¿ adlı YouTube kanallarından paylaştıkları videolarla izleyenlere kahkaha tufanı yaşatan Ceyda ve Fırat ikilisinin milyonlarca takipçisi var.
İçtenliklerine ayrı birbirlerine olan aşklarına ayrı hayran kaldığımız Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti hakkında ortaya atılan bir iddia kafa karıştırdı.
Her yeni video ve fotoğraf paylaşımlarından içimizden "maşallah" dediğimiz ve herkesin birbirine çok yakıştırdığı Fırat ve Ceyda ikilisinin evli olmadığı iddiası ortaya atıldı.
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Instagram, TikTok ve Twitter'ı bir anda çalkalayan iddia hakkında ilk konuşan isim Fırat Albayram oldu. Ünlü oyuncu "bu ülke dolandırılmak için mi gelmiş dünyaya?" diyerek iddiaları yalanladı.
Kelime şakalarıyla herkesi güldüren Ceyda Kasabalı da açıklama yaptı. Ceyda "Galiba Bekar" başlığı eklediği paylaşımında komik bir mani yazdı.
"Evli değil galiba bekar yazanlar, sanki hafiften sazanlar"
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