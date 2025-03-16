onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Annesinin Ölümünü Atlatamayan Mahsun Kırmızıgül’den "Annem Annem" Parçasıyla İlgili Yürek Yakan İtiraf

Annesinin Ölümünü Atlatamayan Mahsun Kırmızıgül’den "Annem Annem" Parçasıyla İlgili Yürek Yakan İtiraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.03.2025 - 14:34

Son aylarda zor günler geçiren ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, peş peşe acı kayıplarla sarsıldı. Geçtiğimiz yıl annesi Faike Arık’ı kaybetmişti. 8 Mart Kadınlar Günü’nde annesini duygusal sözlerle anmış, ardından yakın dostu Serşat Erbilgin’in ölüm haberiyle yıkılmıştı. 

Geçtiğimiz günlerde de üvey annesi Zühre Bazencir’in vefatıyla bir kez daha derin bir acı yaşayan sanatçı, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla yürekleri burkmuştu.

Kırmızıgül son olarak Türkiye’ye döner dönmez ilk durağının Bingöl olduğunu belirterek duygularını uzun uzun kaleme aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mahsun Kırmızıgül son zamanlarda zor günlerden geçiyor.

Mahsun Kırmızıgül son zamanlarda zor günlerden geçiyor.

16 yıl müziğe ara verdikten sonra 2021 yılında yeni albümüyle sahnelere geri dönen ünlü sanatçı konserleriyle büyük ilgi görüyor. Son olarak yazıp yönettiği “Prenses Meselesi” filmiyle adından söz ettirmişti. 

Ancak, 120 milyon lira bütçeyle çekilen filmin gişede beklenen başarıyı yakalayamamasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve “Her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ama ben yine de bu filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımdaki bir senaryoyu hayata geçirmiş oldum” demişti. 

Müzik kariyerine dönüşü ise onu oldukça mutlu etmişti. “Sahneler harika geçiyor, sold out satıyoruz, çok mutluyum” diyerek sahneye dönmenin sevincini paylaşmıştı. Ancak tüm bu yoğun temposuna rağmen son aylarda üst üste gelen acı kayıplarla adeta yıkıldı.

Ünlü sanatçı 8 Mart Kadınlar Günü’nde annesi Faike Arık’ı duygusal sözlerle anmıştı.

Ünlü sanatçı 8 Mart Kadınlar Günü’nde annesi Faike Arık’ı duygusal sözlerle anmıştı.

99 yaşında hayatını kaybeden annesinin ardından yaptığı paylaşımda, “Onun yaşadığı evi boşaltmak, odalarına tekrar girmek benim için en zor şey oldu. Annem hep paylaşmayı seven bir kadındı, eşyalarını ihtiyacı olan insanlara dağıttık. Ama ben yıllardır başına bağladığı tülbentleri sakladım. Çünkü hala annemin kokusu var üzerinde. Ne zaman koklasam yanımda beliriyor gibi oluyor. Ellerini saçımda hissediyorum” diyerek duygularını paylaşmıştı.

Annesinin yasını henüz atlatamadan, bu kez de yakın dostu Serşat Erbilgin’in vefat haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son 4 ay hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu. Edip abimin acısını henüz aşarken, çok sevdiğim dostum Serşat Erbilgin’in vefat haberini aldım. O muhteşem bir insandı. Şimdi Metin ile yeniden buluştular.” sözleriyle üzüntüsünü dile getirmişti.

Ancak Mahsun Kırmızıgül için acılar bununla da bitmedi.

Ancak Mahsun Kırmızıgül için acılar bununla da bitmedi.

Geçtiğimiz günlerde üvey annesi Zühre Bazencir’in vefat haberini alan sanatçı, “Ne yazık ki yurt dışında olduğum için cenazesine yetişemedim. Ama o beni çok severdi, her zaman dualarında yer verirdi. Bir anne kaybetmek tarifsiz bir acı” diyerek hislerini dile getirmişti.

Ve şimdi Kırmızıgül sosyal medyada yeni bir paylaşım yaparak Türkiye’ye döner dönmez ilk durağının Bingöl olduğunu açıkladı. Üvey annesi için taziye ziyaretinde bulunduğunu belirten sanatçı, “Annem Zühre Bazencir’in taziyesine katılmak, onun ardından dualar etmek benim için bir vefa borcuydu” dedi. 

Ailesinin en büyükleriyle ve kız kardeşleriyle bir araya gelerek geçmişi yad ettiğini anlatan sanatçı, acısını bir kez daha satırlara döktü.

Ardından Diyarbakır’a gittiğini belirten Kırmızıgül, asıl acının annesinin mezarını ziyaret ettiğinde bastırdığını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın