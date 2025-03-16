Annesinin Ölümünü Atlatamayan Mahsun Kırmızıgül’den "Annem Annem" Parçasıyla İlgili Yürek Yakan İtiraf
Annesinin Ölümünü Atlatamayan Mahsun Kırmızıgül’den "Annem Annem" Parçasıyla İlgili Yürek Yakan İtiraf
Son aylarda zor günler geçiren ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, peş peşe acı kayıplarla sarsıldı. Geçtiğimiz yıl annesi Faike Arık’ı kaybetmişti. 8 Mart Kadınlar Günü’nde annesini duygusal sözlerle anmış, ardından yakın dostu Serşat Erbilgin’in ölüm haberiyle yıkılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde de üvey annesi Zühre Bazencir’in vefatıyla bir kez daha derin bir acı yaşayan sanatçı, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla yürekleri burkmuştu.
Kırmızıgül son olarak Türkiye’ye döner dönmez ilk durağının Bingöl olduğunu belirterek duygularını uzun uzun kaleme aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahsun Kırmızıgül son zamanlarda zor günlerden geçiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü sanatçı 8 Mart Kadınlar Günü’nde annesi Faike Arık’ı duygusal sözlerle anmıştı.
Ancak Mahsun Kırmızıgül için acılar bununla da bitmedi.
Ardından Diyarbakır’a gittiğini belirten Kırmızıgül, asıl acının annesinin mezarını ziyaret ettiğinde bastırdığını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın