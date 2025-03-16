Annesinin Ölümünü Atlatamayan Mahsun Kırmızıgül’den "Annem Annem" Parçasıyla İlgili Yürek Yakan İtiraf

16 yıl müziğe ara verdikten sonra 2021 yılında yeni albümüyle sahnelere geri dönen ünlü sanatçı konserleriyle büyük ilgi görüyor. Son olarak yazıp yönettiği “Prenses Meselesi” filmiyle adından söz ettirmişti.

Ancak, 120 milyon lira bütçeyle çekilen filmin gişede beklenen başarıyı yakalayamamasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve “Her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ama ben yine de bu filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımdaki bir senaryoyu hayata geçirmiş oldum” demişti.

Müzik kariyerine dönüşü ise onu oldukça mutlu etmişti. “Sahneler harika geçiyor, sold out satıyoruz, çok mutluyum” diyerek sahneye dönmenin sevincini paylaşmıştı. Ancak tüm bu yoğun temposuna rağmen son aylarda üst üste gelen acı kayıplarla adeta yıkıldı.