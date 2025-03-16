Photoshop'un Dibine Vuran Sevim Emre'nin Filtresinden Bu Kez Ersin Tatar da Nasibini Aldı

Kendisi her ne kadar estetik yaptırmadığını ve filtre kullanmadığını iddia etse de yaptığı paylaşımlar aksini söylüyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayında yanlışlıkla filtresiz halini göstererek sosyal medyanın diline düşmüştü.

Canlı yayın açtığı esnada kamerayı çevirmeyi unutan Sevim Emre anlık da olsa filtresi gözükmüştü. @nurmagazins'in gözünden kaçmayan o an sosyal medyada gündem olmuştu.