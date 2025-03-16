Photoshop'un Dibine Vuran Sevim Emre'nin Filtresinden Bu Kez Ersin Tatar da Nasibini Aldı
Photoshop'un Dibine Vuran Sevim Emre'nin Filtresinden Bu Kez Ersin Tatar da Nasibini Aldı
Orhan Gencebay’ın kıymetlisi Sevim Emre yine filtreleriyle gündemde! Katıldığı bir davette çektiği fotoğrafları paylaşan Emre yalnızca kendisini değil, etrafındaki herkesi de “gençleştirdi.”
Sosyal medyada olay olan bu kareler haliyle “Sevim Emre’nin filtresinden kaçış yok” yorumlarına neden oldu. Daha önce filtre kullanmadığını savunan Emre, geçtiğimiz haftalarda yanlışlıkla doğal haliyle görünerek sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre uzun süredir sosyal medyada uyguladığı yoğun filtrelerle dikkat çekiyor.
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Ancak bu olayı pek umursamamış olacak ki son katıldığı davette de filtreyi sonuna kadar açtı ve kendisiyle birlikte yanındakileri de “gençleştirdi.”
Sevim Emre davet boyunca birçok fotoğraf çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı.
Tüm bu yaşananlara rağmen, ünlü isim filtre tutkusundan vazgeçmemiş gibi görünüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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