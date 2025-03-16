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Photoshop'un Dibine Vuran Sevim Emre'nin Filtresinden Bu Kez Ersin Tatar da Nasibini Aldı

Photoshop'un Dibine Vuran Sevim Emre'nin Filtresinden Bu Kez Ersin Tatar da Nasibini Aldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.03.2025 - 13:49

Orhan Gencebay’ın kıymetlisi Sevim Emre yine filtreleriyle gündemde! Katıldığı bir davette çektiği fotoğrafları paylaşan Emre yalnızca kendisini değil, etrafındaki herkesi de “gençleştirdi.”

Sosyal medyada olay olan bu kareler haliyle “Sevim Emre’nin filtresinden kaçış yok” yorumlarına neden oldu. Daha önce filtre kullanmadığını savunan Emre, geçtiğimiz haftalarda yanlışlıkla doğal haliyle görünerek sosyal medyada çok konuşulmuştu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre uzun süredir sosyal medyada uyguladığı yoğun filtrelerle dikkat çekiyor.

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre uzun süredir sosyal medyada uyguladığı yoğun filtrelerle dikkat çekiyor.

Kendisi her ne kadar estetik yaptırmadığını ve filtre kullanmadığını iddia etse de yaptığı paylaşımlar aksini söylüyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayında yanlışlıkla filtresiz halini göstererek sosyal medyanın diline düşmüştü. 

Canlı yayın açtığı esnada kamerayı çevirmeyi unutan Sevim Emre anlık da olsa filtresi gözükmüştü. @nurmagazins'in gözünden kaçmayan o an sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaçıranlar için detaylara bu içeriğimizde yer ver vermiştik:

Ancak bu olayı pek umursamamış olacak ki son katıldığı davette de filtreyi sonuna kadar açtı ve kendisiyle birlikte yanındakileri de “gençleştirdi.”

Ancak bu olayı pek umursamamış olacak ki son katıldığı davette de filtreyi sonuna kadar açtı ve kendisiyle birlikte yanındakileri de “gençleştirdi.”

Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay ile birlikte Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da bulunduğu davette siyaset ve sanat dünyasından birçok isim yer aldı. 

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada Türk dünyasına değer katan kişi ve kurumlara “Kızıl Elma” ödülleri takdim edildi. Orhan Gencebay ve Sevim Emre de gecenin önemli konukları arasındaydı. 

Ancak geceye damga vuran şey ödüller ya da konuşmalar değil, Sevim Emre’nin paylaşımlarındaki filtreler oldu.

Sevim Emre davet boyunca birçok fotoğraf çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Sevim Emre davet boyunca birçok fotoğraf çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Ancak o karelerde yalnızca kendisi değil, yanındakiler de adeta gençlik iksirinden içmiş gibiydi. Gencebay’ın eşi uyguladığı filtreleri öyle bir abarttı ki Ersin Tatar da Emre'nin filtrelerinden nasibini aldı.

Filtre konusunda oldukça ısrarcı olan Sevim Emre yıllardır filtreli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ne zaman bu konuyla ilgili bir şey söylense oldukça sinirlendiği biliniyor. 

Hatta TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programın sunucularından Ece Erken, Sevim Emre'ye telefonla bağlanarak filtre kullanıp kullanmadığını sormuştu.

Sevim Emre de ''Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. Yalnızca bir program.'' ifadelerini kullanınca herkes şoke olmuştu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bu yaşananlara rağmen, ünlü isim filtre tutkusundan vazgeçmemiş gibi görünüyor.

Tüm bu yaşananlara rağmen, ünlü isim filtre tutkusundan vazgeçmemiş gibi görünüyor.

Katıldığı her etkinlikte, sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafta yaşını iyice geriye çeken Sevim Emre, bu sefer kendisiyle kalmadı ve yanında kim varsa onları da gençleştirdi. 

Özellikle Ersin Tatar'ın ve Sevim Emre'nin davetteki paylaşımları arasındaki filtre farkı dikkat çekti. Tatar'ın paylaşımında Sevim Emre'nin filtresi hali yer alırken, Emre'nin paylaşımında ise filtre uygulanmış olması dikkat çekti.

Sevim Emre’nin bu alışkanlığını bırakmaya niyeti yok gibi! 🥲 Siz ne düşünüyorsunuz. Yorumlara bekliyoruz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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