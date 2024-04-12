13 Nisan Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
13 Nisan Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 13 Nisan Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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9 günlük bayram tatilini fırsat bilip Çeşme'ye koşan bir vatandaşın ödediği hesap sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bakalım, siz bu rakama neler diyeceksiniz...
İstanbul'da vapurda iki kadın arasında çıkan kavgada biber gazı kullanıldı. O anlar böyle görüntülendi...
Bir zamanlar aynı ülkeyi paylaştığımız Yunanlılar ile benzerliklerimiz su götürmez bir gerçek. Hele de yemeklerimiz! Peki ya dilimiz benziyor mu? Türkçe ve Yunanca arasındaki benzer kelimeleri sıralayan kişiler, sizi şaşırtacak.
"@maykinsaat" adlı bir X kullanıcısı otelde önüne gelen bayat patates kızartmasından yola çıkarak yaptığı hizmet sektörü eleştirisinde haklı çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Öyle ki sık sık karşımıza İmamoğlu'na benzeyen vatandaşlar çıkıyor. Bu kez Ekrem İmamoğlu'na yapılan shop da sosyal medyada kahkaha tufanı yarattı!
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İstanbul'da bayram dolayısıyla toplu taşıma vatandaşlara ücretsizdi. Turistik bölgelerde vatandaşların yoğunluğu dikkat çekerken liseli bir gencin sözleri ise yürekleri burktu.
Ekrem İmamoğlu ve ailesi, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında. Son olarak Ramazan Bayramı'nı kutlamak için bir TikTok videosu çeken İmamoğlu ailesinin fertleri hazırlıksızlık yakalattı!
Ramazan Bayramı tatili için rota Kuşadası oldu. Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı boyunca tatilcilerin akınına uğradı. 130 bin olan nüfusu 1 milyonu aştı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Özbek uyruklu iki arkadaşın sosyal medyaya video atma çabası ölümle son buldu.
Beyaz Saray'dan korkutan bir açıklama geldi. İran’ın İsrail’e yönelik muhtemel saldırısının “yakın bir zamanda gerçekleşeceği” duyuruldu.
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Antalya'da korku dolu anlar yaşandı. Antalya Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Havada 184 kişi kalırken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların tahliyesine başlandığı öğrenildi.
Belçika'da yürürlüğe giren haftada 4 gün mesai uygulaması çokça tartışılmıştı. Geçtiğimiz yıl, bir Türk şirketinden herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Türkiye'de Aksa Akrilik Şirketi tarafından haftada 4 gün mesai uygulaması başlatıldı. Herkes tarafından merak edilen yeni düzenin sonuçları açıklandı. İşte detaylar...
Araştırmacılar, 17 ülkedeki kadınların inceleyerek dikkat çeken bir liste hazırladı. Dünyada kadınların en büyük kalçaya sahip olduğu ülkeler sıralandı.
Kahramanmaraş’ta bulunan Starbucks şubesine henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı.
Rusya, kıtalararası balistik füze denemesi yaptı. Konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran’ın İsrail’e yönelik muhtemel saldırısının “yakın bir zamanda gerçekleşeceği” duyurulmuştu. Bu açıklama sonrası ABD Başkanı Biden, düzenlediği basın toplantısında İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyardı.
İtalyan moda tasarımcısı Roberto Cavalli'nin 83 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Cavalli'nin şirketi, Instagram hesapları üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Türk Hava Yolları'nın Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında panik anlar yaşandı. Bomba ihbarı herkesi korkuttu.
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