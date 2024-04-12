İmamoğlu Ailesinin Kalpler Fışkıran 'İyi Bayramlar' TikTok'u Hazırlıksız Yakalattı!

Ekrem İmamoğlu ve ailesi, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında. Son olarak Ramazan Bayramı'nı kutlamak için bir TikTok videosu çeken İmamoğlu ailesinin fertleri hazırlıksızlık yakalattı!
Kaynak: TikTok/Sude Gümüş
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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesi sosyal medyada sıklıkla konuşuluyor.
Son olarak İmamoğlu aile üyelerinden 'İyi Bayramlar' TikTok'u geldi!
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