İmamoğlu Ailesinin Kalpler Fışkıran 'İyi Bayramlar' TikTok'u Hazırlıksız Yakalattı!

Ekrem İmamoğlu ve ailesi, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında. Son olarak Ramazan Bayramı'nı kutlamak için bir TikTok videosu çeken İmamoğlu ailesinin fertleri hazırlıksızlık yakalattı!

Kaynak: TikTok/Sude Gümüş