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İmamoğlu Ailesinin Kalpler Fışkıran 'İyi Bayramlar' TikTok'u Hazırlıksız Yakalattı!

İmamoğlu Ailesinin Kalpler Fışkıran 'İyi Bayramlar' TikTok'u Hazırlıksız Yakalattı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.04.2024 - 23:58

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Ekrem İmamoğlu ve ailesi, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında. Son olarak Ramazan Bayramı'nı kutlamak için bir TikTok videosu çeken İmamoğlu ailesinin fertleri hazırlıksızlık yakalattı!

Kaynak: TikTok/Sude Gümüş

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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesi sosyal medyada sıklıkla konuşuluyor.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesi sosyal medyada sıklıkla konuşuluyor.

Özellikle seçim dönemlerinde bir arada gördüğümüz İmamoğlu ailesine pek çok olumlu yorum geliyor. Zaman zaman gelen paylaşımlar da kalplerimizi ısıtmaya devam ediyor.

Son olarak İmamoğlu aile üyelerinden 'İyi Bayramlar' TikTok'u geldi!

Son olarak İmamoğlu aile üyelerinden 'İyi Bayramlar' TikTok'u geldi!

Videoda, Dilek İmamoğlu ve Beren İmamoğlu'nun da olması dikkatlerden kaçmadı.

Dilek İmamoğlu'nun bir anda kalp yapması, hazırlıksız yakalattı! ❤️

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