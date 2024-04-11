Ekrem İmamoğlu Memleketi Trabzon'da Coşkuyla Karşılandı: "Gelecek Sensin, Trabzon Seninle Gurur Duyuyor"

Geçtiğimiz yerel seçimlerin en çok konuşulan ismi Ekrem İmamoğlu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı olan İmamoğlu, yeni dönemde de İstanbul'un yönetimine seçildi.
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İmamoğlu, ziyaret ettiği memleketi Trabzon'da büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı.
“Cumhurbaşkanım, Allahına kurban.” sözleriyle karşıladığı İmamoğlu için “Trabzon seninle gurur duyuyor.” sloganları atıldı.
İşte o video;
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