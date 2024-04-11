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Ekrem İmamoğlu Memleketi Trabzon'da Coşkuyla Karşılandı: "Gelecek Sensin, Trabzon Seninle Gurur Duyuyor"

Ekrem İmamoğlu Memleketi Trabzon'da Coşkuyla Karşılandı: "Gelecek Sensin, Trabzon Seninle Gurur Duyuyor"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 18:03

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Geçtiğimiz yerel seçimlerin en çok konuşulan ismi Ekrem İmamoğlu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı olan İmamoğlu, yeni dönemde de İstanbul'un yönetimine seçildi.

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İmamoğlu, ziyaret ettiği memleketi Trabzon'da büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı.

İmamoğlu, ziyaret ettiği memleketi Trabzon'da büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı.

“Cumhurbaşkanım, Allahına kurban.” sözleriyle karşıladığı İmamoğlu için “Trabzon seninle gurur duyuyor.” sloganları atıldı.

“Cumhurbaşkanım, Allahına kurban.” sözleriyle karşıladığı İmamoğlu için “Trabzon seninle gurur duyuyor.” sloganları atıldı.

İşte o video;

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