Dünyaca Ünlü Moda Tasarımcısıydı: Roberto Cavalli Yaşamını Yitirdi
Dünyaca Ünlü Moda Tasarımcısıydı: Roberto Cavalli Yaşamını Yitirdi
İtalyan moda tasarımcısı Roberto Cavalli'nin 83 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Cavalli'nin şirketi, Instagram hesapları üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
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Roberto Cavalli'nin CEO'su Sergio Azzolari açıklamada bulundu.
CEO'su Sergio Azzolari, "Roberto Cavalli şirketi Bay Cavalli'nin ailesine başsağlığı diliyor" dedi. İtalyan haber ajansı ANSA, Cavalli'nin Floransa'daki evinde hayatını kaybettiğini yazdı.
Markasını 1970'lerin başında kuran tasarımcının bir süredir hasta olduğu belirtildi. Tasarımlarında hayvan baskısına olan tutkusuyla tanınan Cavalli’nin 6 çocuğu var.
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