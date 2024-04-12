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Ekrem İmamoğlu'nun Eminem'e Benzediği Shoplu Hali Kahkaha Tufanı Yarattı

Ekrem İmamoğlu'nun Eminem'e Benzediği Shoplu Hali Kahkaha Tufanı Yarattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.04.2024 - 21:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Öyle ki sık sık karşımıza İmamoğlu'na benzeyen vatandaşlar çıkıyor. 

Bu kez Ekrem İmamoğlu'na yapılan shop da sosyal medyada kahkaha tufanı yarattı!

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerek İstanbul'a yaptığı hizmetlerle, gerek yaptığı can alıcı konuşmalarla sürekli adından söz ettiriyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerek İstanbul'a yaptığı hizmetlerle, gerek yaptığı can alıcı konuşmalarla sürekli adından söz ettiriyor.

Sosyal medyada ise gün geçmiyor ki bir Ekrem İmamoğlu edit videosuna, fotoğrafına denk gelmeyelim.

Bir aralar Ekrem İmamoğlu'na benzeyen vatandaşlarımızın sayısında bir artış yaşanmış, kendisinin kopyasını oluşturduğunu bile düşünmeye başlamıştık.

Bir aralar Ekrem İmamoğlu'na benzeyen vatandaşlarımızın sayısında bir artış yaşanmış, kendisinin kopyasını oluşturduğunu bile düşünmeye başlamıştık.

Fırıncı, sporcu, doktor, müzisyen, akaryakıt görevlisi İmamoğlu...

Şimdi ise bir başkasına benzeme sırası Ekrem İmamoğlu'na geçti!

Şimdi ise bir başkasına benzeme sırası Ekrem İmamoğlu'na geçti!

Kaynak: Alpernlaufeyson

Haliyle İmamoğlu'nun Eminem'e benzediği bu shoplu haline X kullanıcılarından birbirinden yaratıcı yorumlar geldi.

Haliyle İmamoğlu'nun Eminem'e benzediği bu shoplu haline X kullanıcılarından birbirinden yaratıcı yorumlar geldi.
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