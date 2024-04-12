Ekrem İmamoğlu'nun Eminem'e Benzediği Shoplu Hali Kahkaha Tufanı Yarattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Öyle ki sık sık karşımıza İmamoğlu'na benzeyen vatandaşlar çıkıyor.

Bu kez Ekrem İmamoğlu'na yapılan shop da sosyal medyada kahkaha tufanı yarattı!