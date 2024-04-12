Ekrem İmamoğlu'nun Eminem'e Benzediği Shoplu Hali Kahkaha Tufanı Yarattı
Ekrem İmamoğlu'nun Eminem'e Benzediği Shoplu Hali Kahkaha Tufanı Yarattı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Öyle ki sık sık karşımıza İmamoğlu'na benzeyen vatandaşlar çıkıyor.
Bu kez Ekrem İmamoğlu'na yapılan shop da sosyal medyada kahkaha tufanı yarattı!
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerek İstanbul'a yaptığı hizmetlerle, gerek yaptığı can alıcı konuşmalarla sürekli adından söz ettiriyor.
Bir aralar Ekrem İmamoğlu'na benzeyen vatandaşlarımızın sayısında bir artış yaşanmış, kendisinin kopyasını oluşturduğunu bile düşünmeye başlamıştık.
Şimdi ise bir başkasına benzeme sırası Ekrem İmamoğlu'na geçti!
Haliyle İmamoğlu'nun Eminem'e benzediği bu shoplu haline X kullanıcılarından birbirinden yaratıcı yorumlar geldi.
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