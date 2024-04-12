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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
12.04.2024 - 09:32

Eğer hayatınızın bir bölümü için 'Bu gözler neler gördü...' diyorsanız hemen vazgeçin çünkü henüz bunları görmediniz. Şimdiden kolay gelsin...

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1. Oh yaaa, aradığım sorunun cevabını buldum çok şükür!

1. Oh yaaa, aradığım sorunun cevabını buldum çok şükür!

2. Fakirlik dersen diz boyu...

2. Fakirlik dersen diz boyu...

3. Aşk acısı çeken insanın yapmayacağı şey yok gerçekten.

3. Aşk acısı çeken insanın yapmayacağı şey yok gerçekten.

4. Afiyet olsun, tarif gelir mi?

4. Afiyet olsun, tarif gelir mi?

5. Yokluk ne fena şeyler yazdırıyor insana ya!

5. Yokluk ne fena şeyler yazdırıyor insana ya!
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6. Donunuzda "NURİ" yazmasını ister misiniz? Bi düşünün...

6. Donunuzda "NURİ" yazmasını ister misiniz? Bi düşünün...

7. Ailemin benim bilmediğim çocuğu var galiba?

7. Ailemin benim bilmediğim çocuğu var galiba?

8. Allah kimseyi karkas etten manita yapacak duruma düşürmesin 🙏

8. Allah kimseyi karkas etten manita yapacak duruma düşürmesin 🙏

9. Bilgilendirme için çok teşekkürler 👍

9. Bilgilendirme için çok teşekkürler 👍

10. Regl kanını yüzüne sürmüş, daha fazla devam edemeyeceğim...

10. Regl kanını yüzüne sürmüş, daha fazla devam edemeyeceğim...
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