Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Eğer hayatınızın bir bölümü için 'Bu gözler neler gördü...' diyorsanız hemen vazgeçin çünkü henüz bunları görmediniz. Şimdiden kolay gelsin...
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1. Oh yaaa, aradığım sorunun cevabını buldum çok şükür!
2. Fakirlik dersen diz boyu...
3. Aşk acısı çeken insanın yapmayacağı şey yok gerçekten.
4. Afiyet olsun, tarif gelir mi?
5. Yokluk ne fena şeyler yazdırıyor insana ya!
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6. Donunuzda "NURİ" yazmasını ister misiniz? Bi düşünün...
7. Ailemin benim bilmediğim çocuğu var galiba?
8. Allah kimseyi karkas etten manita yapacak duruma düşürmesin 🙏
9. Bilgilendirme için çok teşekkürler 👍
10. Regl kanını yüzüne sürmüş, daha fazla devam edemeyeceğim...
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