Vapurun Ortasında Birbirine Giren İki Kadın Kavgada Biber Gazı Kullandı!

İstanbul'da vapurda iki kadın arasında çıkan kavgada biber gazı kullanıldı. O anlar böyle görüntülendi...
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9 günlük bayram tatilinde olmayan kalmadı. 12 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Masası'na 10 bin 456 trafik kazası ihbarı geldi.
Bayramı epey bir gergin geçiren vatandaş, yolculuk sırasında da rahat durmadı. Vapurda kavga eden iki kadın sosyal medyada gündem oldu.
Videoda "Çocuğuma bir daha el kaldırırsan..." diye bağırdığı duyulan kadın, diğerine parmak salladı. O sırada kavga iyice alevlendi.
Öfkeli kadının kolundan tutan bir başka kadının araya girmesi ile birlikte ortalık karıştı. Kadınların kavgasında biber gazı kullanıldı.
İşte o anlar:
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