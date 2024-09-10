10 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
10 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Kaybının 19. gününde dere kenarında bir çuval içinde bulunan Narin Güran olayı hakkında ortaya atılan bir iddia kan dondurdu. Küçük kızın katledilmesinin perde arkasında anne ve amcanın yasak ilişki yaşadığı iddia edildi. Korkunç haberin yayılmasıyla bir kez daha deliye dönen Gülben Ergen, yürek yakan Müslüme olayını tokat gibi yüze çarptı.
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2. Günlerdir aranan ancak cansız bedenine ulaşılan Narin'i canlı yayınlarına taşıyan magazin ekibinin ‘Narin için çığlık’ hareketi tepki topladı. Oyuncu Evrim Alasya da bu yaşanana çok sert çıktı.
3. Milli basketbolcu İlkan Karaman, 8 Eylül'de alkollü bir sürücünün kendisine çarpmasıyla hayata gözlerini yummuştu. Trafik kazasının ardından, Karaman'ın yakın arkadaşı müzisyen Ege Çubukçu'nun sosyal medya paylaşımı görenleri üzdü.
4. Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te bulunan Delikyol Koyu'ndaki villasının kaçak olduğu öne sürülünce Fatih Altaylı'dan "Aç gözlülük iyi bir şey değil, yetineceksin" çıkışı gelmişti. Konunun büyümesiyle beraber ünlü gazetecinin sözleri sonrası sessizliğini bozan Gökbakar iddialara nokta koydu.
5. Bir süredir birlikte olan oyuncu çiftimiz Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın yakın bir zamanda evleneceği iddia ediliyor.
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6. Kaybından 19 gün sonra bir dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin cinayeti hepimizi yasa boğdu. Tepkilerin yağdığı günde Söylemezsem Olmaz ekibinin canlı yayındaki çığlık hareketi olay oldu. Eleştiriye tutulan konu hakkında Ayşe Arman da açtı ağzını yumdu gözünü!
7. Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından ortaya birçok teori atıldı. Narin'in kesin ölüm sebebi hala bilinmemekle beraber, amcasıyla annesinin uygunsuz ilişkisini görmesi sebebiyle öldürüldüğü en büyük iddialar arasında yer alıyordu. Berna Laçin, bu "senaryoya" asla inanmadığını dile getirdi, köyden tanıdığı olduğunu iddia eden kişiyle arasında geçen ve şoka uğratan konuşmayı aktardı...
8. Türkiye'nin müzik sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmiş, yetenekli bir sanatçı olarak tanınan Mabel Matiz günümüzün en popüler isimlerinden birisi. Peki o bu popülariteye ulaşmadan önce nasıl birisiydi? Gelin Mabel Matiz'in gençlik ve çocukluk fotoğraflarıyla geçmişe bir yolculuk yapalım!
9. Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Pelin Akil'e Narin'in vefatı hakkında ne düşündüğü soruldu. Önce kendine hakim olmaya çalışan ünlü oyuncu, "benim kızlarım okula gitti bugün" dedikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
10. Kaybolmasının ardından tüm Türkiye'nin bir umut haber beklediği fakat 19. günde kötü haber alınan Narin'e ünlü isimlerden ve sanat camiasından tepkiler yükselmeye devam ediyor. Sihirli Annem dizisinde Defne Joy Foster'ın kızı Toprak'ı canlandıran Jennifer Boyner de olayla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
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11. Magazin Burada kameralarına konuşan Pınar Altuğ, Narin'den gelen kötü haberin yanında ülkemizde kaybolan diğer çocuklara da dikkat çekti.
12. Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Pınar Deniz hem bebek hem düğün sorusuna cevap verdi!
13. 5 yılı aşkın süredir bir arada olan fakat evlilik için attıkları adımlara rağmen düğünlerini üç kere ertlemek zorunda kalan Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün tarihi belli oldu!
14. Oyuncu Beren Gökyıldız günler süren meraklı bekleyiş ve aramanın ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran hakkında konuştu. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okula dönen oyuncu üzüntüsünü dile getirdi.
15. Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Nejat İşler, Narin sorusu karşısında çileden çıktı. Tarikat ve cemaatlerden dert yanan İşler, "Atatürk formülü koymuş niye bu kadar direniyoruz anlamadım" dedi.
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16. 5 ay önce Arif Verimli ile Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde evliliklere beş yıl süre getirilmesini öneren Hülya Avşar, bugün İsveç'in bu kararı yürürlüğe soktuğunu duyuran yalan haberlere düşüp pek bir keyiflendi. Durduk yere havalara giren Hülya Avşar'ın İsveç'e seslenişi kahkaha attırdı!
17. Her an yeni bir gelişme yaşanan Narin cinayetine tepkiler de çığ gibi büyüyor. Türkiye’yi derinden sarsan Narin Güran soruşturmasıyla ilgili Emir Can İğrek'ten de çarpıcı açıklamalar geldi.
18. "Acelemiz yok yavaştan alıyoruz" diyerek başladıkları flörtü koca bir aşk hikayesine döndüren Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den ilk post geldi. İlk post'u paylaşan alışık olduğumuzun aksine erkek tarafı oldu. Pozlarda ise tek bir şey dikkat çekti: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir özentiliği!
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