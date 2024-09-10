Narin'in Başına Gelenleri Bir Topluluğun Sakladığına İnanan Emir Can İğrek Toplumsal Çürümeden Dem Vurdu
Narin'in Başına Gelenleri Bir Topluluğun Sakladığına İnanan Emir Can İğrek Toplumsal Çürümeden Dem Vurdu
Her an yeni bir gelişme yaşanan Narin cinayetine tepkiler de çığ gibi büyüyor. Türkiye’yi derinden sarsan Narin Güran soruşturmasıyla ilgili Emir Can İğrek'ten de çarpıcı açıklamalar geldi.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesi, ülke genelinde büyük bir öfke ve üzüntüye yol açtı. Kaybolmasının ardından 19. günde cansız bedenine ulaşılan küçük kızın cinayeti hakkındaki soruşturma ise sürüyor.
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Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan soruşturmada, gözaltına alınan isimlerden biri olan Nevzat Bahtiyar’ın iddiaları, soruşturmayı önemli bir noktaya taşımıştı. Bahtiyar’ın açıklamaları, amca Salim Güran’ın en büyük şüphelilerden biri olarak öne çıkmasına neden olmuştu.
Yakından takip edilen soruşturma hakkındaki tepkiler dinmezken ünlü isimler de düşüncelerini dile getirmekten çekinmiyor. Bu akşam sevenleriyle buluşan Emir Can İğrek de muhabirlerin Narin hakkındaki sorularını yanıtladı.
"Bir haftadır gördüklerimiz, duyduklarımız korkunç, cinayet zaten korkunç. Ama daha korkunç bir şey var bu cinayetin bir topluluk tarafından kolektif bir şekilde saklanması, asıl toplumsal çürüme dediğimiz şey bu." ifadelerini kullanan İğrek tepkisini dile getirdi.
İşte o anlar👇
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