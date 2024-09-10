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2024 'Aşk'ın Yılı Oldu: Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Nikah Masasına Oturuyor!

2024 'Aşk'ın Yılı Oldu: Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Nikah Masasına Oturuyor!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 13:34

Bir süredir birlikte olan oyuncu çiftimiz Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın yakın bir zamanda evleneceği iddia ediliyor.

KAYNAK: TAKVİM/ Doğan Savaş

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Güzel oyuncu Birce Akalay'ı artık tanımayanınız yoktur. Akalay, başarılı oyunculuğu ve Mezarlık dizisindeki performansıyla son dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerinden.

Güzel oyuncu Birce Akalay'ı artık tanımayanınız yoktur. Akalay, başarılı oyunculuğu ve Mezarlık dizisindeki performansıyla son dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerinden.

Hakan Kurtaş ise Kimler Geldi Kimler Geçti isimli dijital yapımda Cem Murathan karakterine hayat vermiş ve dizideki rolüyle oldukça beğenilerek bu yıl kariyerinde sıçrama yaşamış bir isim.

Hakan Kurtaş ise Kimler Geldi Kimler Geçti isimli dijital yapımda Cem Murathan karakterine hayat vermiş ve dizideki rolüyle oldukça beğenilerek bu yıl kariyerinde sıçrama yaşamış bir isim.

''Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır'' sözünü kanıtlamak istercesine Birce Akalay ve Hakan Kurtaş geçtiğimiz aylarda birliktelikleri olduğunu açıklamıştı.

''Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır'' sözünü kanıtlamak istercesine Birce Akalay ve Hakan Kurtaş geçtiğimiz aylarda birliktelikleri olduğunu açıklamıştı.

Hatta, Akalay'ın bu seneki yaş gününde çiftten aşk dolu pozlar gelmiş, bizlerin de kalbi bu güzel aşk karşısında yumuş yumuş olmuştu👀

Hatta, Akalay'ın bu seneki yaş gününde çiftten aşk dolu pozlar gelmiş, bizlerin de kalbi bu güzel aşk karşısında yumuş yumuş olmuştu👀

Bodrum tatiline çıktıkları sırada çift ailelerini tanıştırmış ardından gittikleri Paris seyahatinde ise Hakan Kurtaş'ın Birce Akalay'a evlenme teklif ettiği iddia edilmişti. Bizler de bu romantik ilişkinin ne zaman evlilikle taçlanacağını iyiden iyiye merak etmeye başlamıştık.

Bodrum tatiline çıktıkları sırada çift ailelerini tanıştırmış ardından gittikleri Paris seyahatinde ise Hakan Kurtaş'ın Birce Akalay'a evlenme teklif ettiği iddia edilmişti. Bizler de bu romantik ilişkinin ne zaman evlilikle taçlanacağını iyiden iyiye merak etmeye başlamıştık.
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Beklenen haber ise bugün geldi. Doğan Savaş'ın haberine göre, Birce Akalay ve Hakan Kurtaş bu yıl ekim ayında dünyaevine giriyormuş. Çiftin şaşaalı bir düğünden ziyade sade bir törenle evleneceği de iddialar arasında.

Beklenen haber ise bugün geldi. Doğan Savaş'ın haberine göre, Birce Akalay ve Hakan Kurtaş bu yıl ekim ayında dünyaevine giriyormuş. Çiftin şaşaalı bir düğünden ziyade sade bir törenle evleneceği de iddialar arasında.

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