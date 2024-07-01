1 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin paylaşımları bebeklerini kucaklarına aldıkları günden bu yana daha da yakından takip edilir oldu. Ünlü ikili geçtiğimiz gün kızları Mira Milena'nın 40'ını uçurdu!
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2. İlhan Sabancı'nın eşi Uzman Psikolog Pınar Sabancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Havaalanına giden sosyetik güzelin "zeytinsiz" poğaçaya yönelik esprili isyanı kullanıcıların tepkisini topladı.
3. Ünlü şarkıcı Hadise 60. Yıl Belçika Türkiye Göç Anlaşması kutlaması kapsamında gerçekleştirilen Gurbet Kuşu Festivali'ne katılan isimlerden biri oldu. Gurbetçi olma konusunda konuşma yapan ünlü şarkıcının Belçika'da okurken zorbalık yaşadığını itiraf ettiği anlarsa gündem oldu.
4. Cansu Taşkın'la olan ilişki haberleriyle gündemde damgasını vuran Yılmaz Erdoğan'ın oyuncu Cemre Ebüzziya ile görüntülenmesi çok konuşulmuştu. "Yeni aşk" iddialarının alevlenmesinden sonra sessizliğini ilk kez bozan Cemre Ebüzziya haberleri yalanlayan bir açıklama yaptı.
5. Ülkemizin en güzel kadınlarından biri olan Serenay Sarıkaya bugün 32 yaşına girdi. Başarılı oyuncunun doğum gününe özel yaptığı paylaşım yakınları ve takipçileri tarafından övgü yağmuruna tutuldu!
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6. Selahattin Paşalı ve eşi Lara Tümer çifti biricik kızları Pera'nın 2. yaş gününe özel yaptıkları paylaşımla yine gözlerimizden kalpler çıkardı.
7. Kendine özgü rahat ve özgüvenli hareketleriyle hayatımızda olan Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Başarılı sanatçı sahneye çıkıp şarkılarıyla herkesi etkisi altına almaya başladıktan kısa süre sonra uzun mu uzun peruk saçlarından bunalmaya başladı.
8. Hülya Avşar'ın programına konuk alıp da yersiz evlilik sorusu sormasından sonra Meryem Uzerli'yi kıskandığı yönünde çıkan iddialar gündemdeydi. Gazeteci Cüneyt Özdemir de tepkilerin odağındaki Hülya Avşar'a "zorba" göndermesi yaparak hiç acımadı!
9. Şarkıcı Nez'in yaklaşık 20 gün önce eşinden boşanan Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. "Evlilik bitiren kadın" tepkileri üzerine ilk kez konuşan Nez yeni açıklamalarda bulundu.
10. Son Yaz isimli dizideki performansıyla oldukça beğenilen ve zarafetiyle sık sık adından bahsettiren Hafsanur Sancaktutan, bir süredir Mert Yazıcıoğlu ve Kerem Bürsin gibi ünlü isimlerle çıkan aşk dedikodularını yalanlıyordu. Şimdilerde ise kendisi basketbol oyuncusu Mahir Ağva ile Kadıköy sokaklarında yakalandı.
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11. Daha önce Aramızda Kalmasın'a verdiği röportajda babasını en son 13 yaşındayken gördüğünü ve bir daha da görüşmek istemediğini belirten Afra Saraçoğlu, babası Uğur Saraçoğlu'nu affetmeye karar verdi!
12. Mahsun Kırmızıgül'ü şarkıları ve dram filmlerindeki unutulmaz yönetmenliğiyle tanıyoruz. Prestij Meselesi isimli filmde, Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini ise kendi oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandırmış ve performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde ise Mahmut Kırmızıgül'ün adı Prestij Meselesi filmindeki rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz ile anılmaya başladı.
13. Jeolog Celal Şengör, bilgi birikimi ve entelektüelliğiyle katıldığı programlarda; gündem olan konular hakkında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen bir akademisyen. Fakat kendisi bu sefer bilim ve rasyonellikten uzak, duyguların dünyasında; kalpten yaptığı samimi bir paylaşım ile gündeme geldi.
14. Doğuma bir haftası kalan Burcu Biricik hızını alamadı, şıkır şıkır hazırlanıp Zeynep Bastık konserine gitti! Aramızda Kalmasın muhabirlerine röportaj veren Burcu Biricik'in eşinin tatlı sitemine verdiği cevap yine hayran bıraktı!
15. Bir ortaya çıkıp bir kaybolan Ayşe Hatun Önal'dan durduk yere küfürlü bir paylaşım geldi. Lafının nereye ve kime gittiği anlaşılmayan Önal, yine beyin yaktı!
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16. Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programında Meryem Uzerli'yi ağırlamasının ardından ona sorduğu soru epey bir konuşulmuş hatta Fatih Altaylı'nın bu programdan önce Uzerli'ye söylediği ''Hülya Avşar seni kıskanacak!'' sözleri de Avşar'ın programından sonra sosyal medyada yankılanmaya başlamıştı. Gülben Ergen de bugün yaptığı paylaşımla bu polemiğin gündemine bomba gibi düştü.
17. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nu sosyal medya paylaşımları, sahne şovları ve rol aldığı sinema filmlerden tanıyoruz. Bir muhabirin sorduğu ''kıskançlık mottosu'' sorusuna verdiği yanıtla, izleyenleri her zaman olduğu gibi yine güldürmeyi başardı.
18. Geçtiğimiz saatlerde bir davete şıkır şıkır süslenip giden Alina Boz'un "Umut beni her yere götürdü sağ olsun" cümlesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Alina Boz'un biricik kocası Umut Evirgen'e düşkünlüğü dillere fena düştü...
19. Yabancı bir programa konuk olan Dilan Çiçek Deniz'in İngilizce telaffuzu cümle aleme taş çıkarttı!
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