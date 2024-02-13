Yalı Çapkını'nda Pelin ve Bebeğinin Ölümünden Mehdiyim Deyip Harem Kuran Adama TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yalı Çapkını'nda Pelin ve Bebeğinin Ölümünden Mehdiyim Deyip Harem Kuran Adama TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
13 Şubat Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Yalı Çapkını'nın bitmek bilmez kaosu sonucu Pelin, hamile bir şekilde gelerek Ferit ve Seyran aşkını bitirmişti. Ortalığın giderek karıştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanında Pelin ve bebeğiyle ilgili hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.
2. Bu sezon TV ekranlarındaki dizilerde sık sık başrol krizi yaşanıyor. Yine bir başrol oyuncusunun diziden ayrılma kararıyla dizi final yapmak zorunda kaldı. Bakalım hangi dizi, kaçıncı bölümüyle ekrana veda edecekmiş?
3. Sempatik halleriyle sık sık gündem olan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Sakla Beni dizisi setinde iki gün üst üste repoya kalınca beyni yandığı anları sözcüklere döktüğü bir paylaşımda bulundu! 😂
4. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında dumur eden bir olay işleniyor. Kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı kişinin kızını kandırdığını belirten anne Esra Erol'dan yardım isterken, sahte mehdinin genç kızlardan harem kurduğu ortaya çıktı.
5. İsmi NOW olarak değişen FOX'un sevilen dizisi için ani final kararı alındı. Reyting kurbanı olan dizi hakkındaki karar sevenlerini epey üzecek.
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6. Survivor All Star 2024 ile bu sene yarışmada yer alan, yer almayan herkesi bir fikir belirtirken izler ve dinler olduk. Adem Kılıçcı geçmişteki tartışmalı bir açıklaması hakkında ilk kez konuştu. Demek istediklerine açıklık getiren eski yarışmacı, "Bu benim hatam aslında, o an izah edemedim" ifadelerini kullandı.
7. Survivor denilince akla ilk gelen isimlerden olan Avatar Atakan, 2016 yılında şampiyon olmuştu. Her ne kadar biz onu Survivor ile tanısak da aslında kendisi Türk kick boks ve Muay Thai sporcusu. Üstelik harika bir ailesi var!
8. Kısmetse Olur'un sempatik yarışmacısı Eser West'in Onlyfans hesabı açtığını duyurması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
9. Fragmanı yayınlandığı günden bu yana ortalığı kasıp kavuran İnci Taneleri dizisi gündemimizden bir an olsun düşmüyor. Yapımda rol alan Kubilay Aka daha önce senaryoyu deşifre etmesiyle viral olmuştu. Ünlü oyuncu bu sefer de pavyon sorusuna verdiği cevapla öne çıktı.
10. Kardeşlerim dizisinin ağlamaktan artık gözünde yaş kalmayan Ömer'i Bilal Yiğit Koçak, dizinin yeni bölümü hakkında verdiği ipucuyla herkesi şaşırttı.
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11. Survivor All Star 2024 son gaz devam ederken, Kırmızı takıma iki şampiyon ve güçlü yarışmacılardan Sema'nın gelmesi Mavi takımı epey sinirlendirdi. Mavi takımın güçlü isimlerinden Poyraz, ada konseyinde resmen isyan bayrağını çekti.
12. O Ses Türkiye'ye katılan Rümeysa Tekellioğlu hiçbir jüri üyesini döndüremese de şansı Sezen Aksu'yla dönmüştü. Şimdilerde albüm çıkaran şarkıcının yaşadıkları yıllar sonra tekrardan gündem oldu.
13. Kanal D'nin 3 sezondur devam eden dizisi Yargı'ya yeni bir isim dahil oldu. Dizinin yönetmeni Ali Bilgin'in oyuncu eşi Defne Kayalar'ın yeni savcı olarak diziye dahil olması yankı uyandırırken, sosyal medyada Medcezir dizisinde yaşananlar gündem oldu.
14. Survivor All Star 2024'te sular durulmuyor. Yarışmacılar arasında yaşanan gerilim ekrandan seyirciye kadar ulaşırken, ada adeta patlamaya hazır bir bomba gibi. Yarışma sırasında daha da celallenen All Star yarışmacıları arasında yeni bir kriz baş gösterdi. Yarış esnasında Ogeday'la tartışan Yunus Emre, Acun Ilıcalı'ya gözdağı vermeye çalıştı. Yeni bölüm fragmanı resmen kaosun habercisi oldu!
15. Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Müyesser karakterine hayat veren Asiye Dinçsoy'un gerçek hayattaki hali merak edildi.
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16. Survivor All Star'a hiç planda değilken dahil olan Avatar Atakan, izleyiciyi fazlasıyla mutlu etmişti. Ancak geride bıraktığı oğlu Aslan bu durumdan hiç de memnun görünmüyor. Babasını ekranda gördükçe ağlayan Aslan'ın görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.
17. İsim hakkı süresinin sonuna geldiği için adını NOW olarak değiştiren Fox TV'nin yeni tanıtımında Gaddar dizisinin başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy'un yer almaması dikkat çekmişti. Birsen Altuntaş, konuyla ilgili kulislerden sızan bilgiyi aktardı.
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