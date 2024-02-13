Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit Aşkının Bitmesine Sebep Olan Pelin ve Bebeği Öldü mü?
Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit Aşkının Bitmesine Sebep Olan Pelin ve Bebeği Öldü mü?
Yalı Çapkını'nın bitmek bilmez kaosu sonucu Pelin, hamile bir şekilde gelerek Ferit ve Seyran aşkını bitirmişti. Ortalığın giderek karıştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanında Pelin ve bebeğiyle ilgili hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.
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Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, her hafta yaşanan kaosuyla ilgi çekmeye devam ediyor.
Yalı Çapkını'nı Seyran'ın çilesi olarak değiştirsek hiç de abartmış olmayız aslında.
Neden mi? Çünkü Pelin faktörü var! Eski sevgili Pelin pat diye hamile bir şekilde gelince Seyran ve Ferit aşkı bitmişti hatırlarsanız.
Çünkü Ferit hemen ikna olmuştu babalığa ve bir anda biricik Seyran'ını saf dışı bırakmıştı.
Sonra bu kez Pelin'in eski flörtü Serter bir anda geldi, "çocuk benden olabilir" dedi, ortalık karıştı ve düzen bozuldu.
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Tam Pelin'in bebeği kimden kaosu yeniden patlak vermişti ki hiç beklenmedik bambaşka bir gelişme yaşandı.
DNA testinin yapıldığı sırada Pelin'in bebeğini kaybettiği haberi gündemi sarstı! Üstüne üstlük Pelin'in hayatı da tehlikede.
Haliyle fragmana yorum yağdı...
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