Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılma Kararı Almıştı: ATV'nin Hangi Sevilen Dizisi Erken Final Yapıyor?
Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılma Kararı Almıştı: ATV'nin Hangi Sevilen Dizisi Erken Final Yapıyor?
Kaynak: https://twitter.com/huyde12/status/17...
Bu sezon TV ekranlarındaki dizilerde sık sık başrol krizi yaşanıyor. Yine bir başrol oyuncusunun diziden ayrılma kararıyla dizi final yapmak zorunda kaldı. Bakalım hangi dizi, kaçıncı bölümüyle ekrana veda edecekmiş?
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2023-2024 sezonu pek çok dizinin final yapmasıyla bilinen bir sezon oldu.
Sezona büyük umutlarla başlayan pek çok dizi ne yazık ki reytinge kurban giderek final kararı aldı.
Sezonun iddialı yapımlarından biri olan Safir için ise işler genel anlamda yolunda gidiyordu.
Ancak izleyicinin de etkisiyle belirlenen senaryodan çıkıldı ve bu durum başrol İlhan Şen'i rahatsız etti.
Bu kararın üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişti ki dizinin final yapacağı açıklandı.
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Dizinin 26 Şubat'ta 26. bölümüyle ekranlara veda edeceği duyuruldu.
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