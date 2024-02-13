Görüş Bildir
Haberler
TV
Reyting Kurbanı Oldu: NOW'un Sevilen Dizisi İçin Ani Final Kararı

Reyting Kurbanı Oldu: NOW'un Sevilen Dizisi İçin Ani Final Kararı

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 19:51

İsmi NOW olarak değişen FOX'un sevilen dizisi için ani final kararı alındı. Reyting kurbanı olan dizi hakkındaki karar sevenlerini epey üzecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde FOX kanalı ismini NOW olarak değiştirmişti.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde FOX kanalı ismini NOW olarak değiştirmişti.

Yayınladığı dizilerle reytinglerin büyük kısmını elinde tutan NOW, sevilen bir dizi için ani final kararı aldı.

Yayınladığı dizilerle reytinglerin büyük kısmını elinde tutan NOW, sevilen bir dizi için ani final kararı aldı.

O dizi ise henüz birkaç bölümdür ekranlarda olan Kopuk!

O dizi ise henüz birkaç bölümdür ekranlarda olan Kopuk!

Modern Robin Hood hikayesini ekranlara taşıyan Kopuk'un başrollerinde Kaan Yıldırım ve Seray Kaya gibi isimler yer alırken, dizi beklenen rağbeti bir türlü göremedi.

Modern Robin Hood hikayesini ekranlara taşıyan Kopuk'un başrollerinde Kaan Yıldırım ve Seray Kaya gibi isimler yer alırken, dizi beklenen rağbeti bir türlü göremedi.

İlk iki bölümü beklentilerin çok altında izlenen dizinin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, Birsen Altuntaş beklenen haberi verdi.

İlk iki bölümü beklentilerin çok altında izlenen dizinin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, Birsen Altuntaş beklenen haberi verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kopuk'un kaderini 4. bölüm reytingleri belirleyecek. Eğer reytinglerde bir artış olmazsa Kopuk 5. bölümüyle final yapacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kopuk'un kaderini 4. bölüm reytingleri belirleyecek. Eğer reytinglerde bir artış olmazsa Kopuk 5. bölümüyle final yapacak.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?