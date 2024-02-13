Reyting Kurbanı Oldu: NOW'un Sevilen Dizisi İçin Ani Final Kararı
Reyting Kurbanı Oldu: NOW'un Sevilen Dizisi İçin Ani Final Kararı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
İsmi NOW olarak değişen FOX'un sevilen dizisi için ani final kararı alındı. Reyting kurbanı olan dizi hakkındaki karar sevenlerini epey üzecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde FOX kanalı ismini NOW olarak değiştirmişti.
Yayınladığı dizilerle reytinglerin büyük kısmını elinde tutan NOW, sevilen bir dizi için ani final kararı aldı.
O dizi ise henüz birkaç bölümdür ekranlarda olan Kopuk!
Modern Robin Hood hikayesini ekranlara taşıyan Kopuk'un başrollerinde Kaan Yıldırım ve Seray Kaya gibi isimler yer alırken, dizi beklenen rağbeti bir türlü göremedi.
İlk iki bölümü beklentilerin çok altında izlenen dizinin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, Birsen Altuntaş beklenen haberi verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kopuk'un kaderini 4. bölüm reytingleri belirleyecek. Eğer reytinglerde bir artış olmazsa Kopuk 5. bölümüyle final yapacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda