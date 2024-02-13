Kendi Takımına "Dominik İdman Yurdu" Benzetmesi Yapan Poyraz Acun Ilıcalı'ya İsyan Etti
Kendi Takımına "Dominik İdman Yurdu" Benzetmesi Yapan Poyraz Acun Ilıcalı'ya İsyan Etti
Survivor All Star 2024 son gaz devam ederken, Kırmızı takıma iki şampiyon ve güçlü yarışmacılardan Sema'nın gelmesi Mavi takımı epey sinirlendirdi. Mavi takımın güçlü isimlerinden Poyraz, ada konseyinde resmen isyan bayrağını çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kaosun asla son bulmadığı Survivor All Star 2024'ün ilk haftaları Kırmızı ve Mavi takım arasındaki bariz haksızlıklara isyan etmekle geçmişti.
Genç ve dinamik kadrosuyla Kırmızı takımı sürekli yenen ve haftalarca neredeyse her oyunu kazanan Mavi takım için her şey yolunda ilerlerken, izleyiciler ve Kırmızı takımın eleştirilerine dayanamayan Acun Ilıcalı, Kırmızı takımı güçlendirmişti.
Mavi takımdan Kırmızı takıma önce Nefise, Yunus Emre gibi isimleri geçiren Ilıcalı ardından Mustafa Kemal, Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Aydemir'i de Kırmızı takıma alınca Mavi takım ardı ardına yenilgiler yaşamaya başladı.
İki şampiyonun ve çok güçlü yarışmacıların Kırmızı takıma dahil olmasının ardından "Biz kendimize güveniyoruz, karşıya kimin geldiği önemli değil." diyen Poyraz dik bir duruş gösterirken, birkaç kez oyun kaybetmelerinin ardından ilk isyan eden yarışmacı oldu.
Survivor finalistlerinden Poyraz takımına "Dominik İdman Yurdu" benzetmesi yaparken, bu haksızlığa bir çözüm bulması için Acun Ilıcalı'ya isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda