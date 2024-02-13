Kardeşlerim'in Gözünde Yaş Kalmayan Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'tan Yeni Bölüm İpucu
Kardeşlerim'in Gözünde Yaş Kalmayan Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'tan Yeni Bölüm İpucu
Kardeşlerim dizisinin ağlamaktan artık gözünde yaş kalmayan Ömer'i Bilal Yiğit Koçak, dizinin yeni bölümü hakkında verdiği ipucuyla herkesi şaşırttı.
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atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Kalabalık oyuncu kadrosuna sahip dizideki ansızın gerçekleşen ölümler izleyicileri her seferinde şoke ederken, başrollerin bile ölümle burun buruna geldiği dizideki tüm ölümleri sırtlayan bir karakter var.
Bilal Yiğit Koçak'ın canlandırdığı Ömer tüm ölümlere şahit olan karakterlerin başında gelirken, neredeyse her bölüm gözyaşlarına boğulmasıyla öne çıkıyor.
İzleyiciler artık "Ömer'in gözünde yaş kalmadı" dese de yeni bölüm fragmanında yine ağlayarak gördüğümüz Ömer, bu defa Asiye'yi kaybetmekle burun buruna geliyor.
Asiye'yi canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun'un diziden ayrılacağı dedikodularıyla eş olarak dizide yoğun bakımda olduğu sahneler de olunca izleyiciler "Asiye ölüyor mu?" merakı yaşarken, dizinin Ömer'i ipucu yaptığı paylaşımla ipucu verdi.
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Yeni bölüm fragmanına "Son bir ciğer ameliyatım kaldı. Cumartesiye kadar iyice dinlenin." yazan Koçak yine bol ağlamalı bir bölüm vaadinde bulunurken, izleyicilerde yanıt gecikmedi.
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