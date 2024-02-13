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Survivor All Star'ın Yeni Bölümünde Acun Ilıcalı'ya Gözdağı Vermeye Çalışan Yunus Emre Gerginlik Yaratacak!

Survivor All Star'ın Yeni Bölümünde Acun Ilıcalı'ya Gözdağı Vermeye Çalışan Yunus Emre Gerginlik Yaratacak!

survivor fragman
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.02.2024 - 11:55

Survivor All Star 2024'te sular durulmuyor. Yarışmacılar arasında yaşanan gerilim ekrandan seyirciye kadar ulaşırken, ada adeta patlamaya hazır bir bomba gibi. Yarışma sırasında daha da celallenen All Star yarışmacıları arasında yeni bir kriz baş gösterdi. Yarış esnasında Ogeday'la tartışan Yunus Emre, Acun Ilıcalı'ya gözdağı vermeye çalıştı. Yeni bölüm fragmanı resmen kaosun habercisi oldu!

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Survivor All Star 2024 sezonu her bölümüyle kaosu evlerimize taşıyor bildiğiniz gibi. Bir bölüm olaysız geçmedi diyebiliriz!

Survivor All Star 2024 sezonu her bölümüyle kaosu evlerimize taşıyor bildiğiniz gibi. Bir bölüm olaysız geçmedi diyebiliriz!

Tüm sezonların en sevilen ve en başarılı isimlerinin bir araya gelmesi ile reytingler tavan yapıyor. Elbette bunda yaşanan kavgaların da payı yok değil. Suların asla durulmadığı Survivor All Star'ın yeni bölümü yine çok karışık.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Survivor All Star'da Yunus Emre ve Ogeday arasında yaşanan gerginlik dikkatleri çekiyor.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Survivor All Star'da Yunus Emre ve Ogeday arasında yaşanan gerginlik dikkatleri çekiyor.

Parkurda sakatlanan yarışmacıların olduğu görülürken, bir anda tartışmaya başlayan Ogeday ve Yunus Emre gerilimi had safhaya taşıyor.

Ogeday "Doğru konuş" diyerek uyarıda bulunurken, Yunus Emre "Ne yaparsın?" diye cevap veriyor.

Ogeday "Doğru konuş" diyerek uyarıda bulunurken, Yunus Emre "Ne yaparsın?" diye cevap veriyor.

Ogeday ise 'Sen kiminle konuştuğunu bir öğren!' dedikten sonra işler iyice karışıyor.

Sinirlerine hakim olamayan Yunus Emre'yi ise takım arkadaşlarının tuttuğu görülüyor.

Sinirlerine hakim olamayan Yunus Emre'yi ise takım arkadaşlarının tuttuğu görülüyor.

'Kimsin sen ya?'

Ardından akşamki konseyde Acun Ilıcalı ile konuşan Yunus Emre'nin sözleri fragmana damgasını vuruyor.

Ardından akşamki konseyde Acun Ilıcalı ile konuşan Yunus Emre'nin sözleri fragmana damgasını vuruyor.

'Ogeday beyefendi ben gerçekten adamına göre muamele yaparım.'

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Ilıcalı'ya "Seviye oraya inerse ben daha da alçalabilirim Acun Abi yani" demesi ise seyirciler tarafından gözdağı olarak yorumlanıyor.

Ilıcalı'ya "Seviye oraya inerse ben daha da alçalabilirim Acun Abi yani" demesi ise seyirciler tarafından gözdağı olarak yorumlanıyor.

Bu sözleri duyan Acun Ilıcalı da gerilerek Yunus Emre'ye "Neyin tehdidini yapıyorsun sen kardeşim ya" çıkışında bulunuyor.

Bu sözleri duyan Acun Ilıcalı da gerilerek Yunus Emre'ye "Neyin tehdidini yapıyorsun sen kardeşim ya" çıkışında bulunuyor.

Bakalım akşam neler olacak...

Survivor yeni bölüm fragmanı:

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