Survivor All Star'ın Yeni Bölümünde Acun Ilıcalı'ya Gözdağı Vermeye Çalışan Yunus Emre Gerginlik Yaratacak!
Survivor All Star'ın Yeni Bölümünde Acun Ilıcalı'ya Gözdağı Vermeye Çalışan Yunus Emre Gerginlik Yaratacak!
Survivor All Star 2024'te sular durulmuyor. Yarışmacılar arasında yaşanan gerilim ekrandan seyirciye kadar ulaşırken, ada adeta patlamaya hazır bir bomba gibi. Yarışma sırasında daha da celallenen All Star yarışmacıları arasında yeni bir kriz baş gösterdi. Yarış esnasında Ogeday'la tartışan Yunus Emre, Acun Ilıcalı'ya gözdağı vermeye çalıştı. Yeni bölüm fragmanı resmen kaosun habercisi oldu!
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Survivor All Star 2024 sezonu her bölümüyle kaosu evlerimize taşıyor bildiğiniz gibi. Bir bölüm olaysız geçmedi diyebiliriz!
Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Survivor All Star'da Yunus Emre ve Ogeday arasında yaşanan gerginlik dikkatleri çekiyor.
Ogeday "Doğru konuş" diyerek uyarıda bulunurken, Yunus Emre "Ne yaparsın?" diye cevap veriyor.
Sinirlerine hakim olamayan Yunus Emre'yi ise takım arkadaşlarının tuttuğu görülüyor.
Ardından akşamki konseyde Acun Ilıcalı ile konuşan Yunus Emre'nin sözleri fragmana damgasını vuruyor.
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Ilıcalı'ya "Seviye oraya inerse ben daha da alçalabilirim Acun Abi yani" demesi ise seyirciler tarafından gözdağı olarak yorumlanıyor.
Bu sözleri duyan Acun Ilıcalı da gerilerek Yunus Emre'ye "Neyin tehdidini yapıyorsun sen kardeşim ya" çıkışında bulunuyor.
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