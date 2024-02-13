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Survivor'a Gelişiyle Nabızları Yükselten Avatar Atakan'ın Güzeller Güzeli Ailesine Hayran Kalacaksınız

Survivor'a Gelişiyle Nabızları Yükselten Avatar Atakan'ın Güzeller Güzeli Ailesine Hayran Kalacaksınız

survivor
themyscira - Misafir Editör
13.02.2024 - 18:59

Survivor denilince akla ilk gelen isimlerden olan Avatar Atakan, 2016 yılında şampiyon olmuştu. Her ne kadar biz onu Survivor ile tanısak da aslında kendisi Türk kick boks ve Muay Thai sporcusu. Üstelik harika bir ailesi var! 

Buyurun onu yakından tanıyalım:

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Survivor All Star'a katılmasıyla heyecanı artıran Çağan Atakan Arslan, şimdiden yarışmanın favori isimlerinden biri oldu bile.

Survivor All Star'a katılmasıyla heyecanı artıran Çağan Atakan Arslan, şimdiden yarışmanın favori isimlerinden biri oldu bile.

Her ne kadar biz kendisini 2016 yılında katılıp şampiyon olduğu Survivor ile tanısak da aslında kendisi başarılı bir kickboks ve Muay Thai sporcusu.

Her ne kadar biz kendisini 2016 yılında katılıp şampiyon olduğu Survivor ile tanısak da aslında kendisi başarılı bir kickboks ve Muay Thai sporcusu.

IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu olan Arslan, bu alanda ülkemize altın madalyayı getiren ilk isim oldu.

Survivor şampiyonu olduktan sonra da kariyerini sürdüren "Avatar" Atakan, başarılarına ve ödüllerine yenilerini eklemişti.

Survivor şampiyonu olduktan sonra da kariyerini sürdüren "Avatar" Atakan, başarılarına ve ödüllerine yenilerini eklemişti.

2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine giren Arslan'ın 2018 yılında bu mutlu evliliğinden Leon Aslan Arslan adında bir oğlu olmuştu.

2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine giren Arslan'ın 2018 yılında bu mutlu evliliğinden Leon Aslan Arslan adında bir oğlu olmuştu.

Bu güzel aileye yeni bir üyenin katılacağı haberini de böyle vermişlerdi.

Bu güzel aileye yeni bir üyenin katılacağı haberini de böyle vermişlerdi.
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2023 yılında Zeina'nın aileye katılmasıyla mutluluklarına mutluluk ekleyen güzel aile, sosyal medyadan da sevilerek takip ediliyor.

2023 yılında Zeina'nın aileye katılmasıyla mutluluklarına mutluluk ekleyen güzel aile, sosyal medyadan da sevilerek takip ediliyor.

Şu güzelliklerine bir bakar mısınız? 😍

Şu güzelliklerine bir bakar mısınız? 😍

Avatar Atakan sapsarı olan oğlunun ardından kızının esmer olmasını espri bir dille açıklamıştı.

Avatar Atakan sapsarı olan oğlunun ardından kızının esmer olmasını espri bir dille açıklamıştı.

Detaylar 😅

Şimdi ise Avatar Atakan'ın Survivor'a katılması küçük Aslan'ı oldukça üzmüş görünüyor.

Bakalım eski şampiyon yeniden şampiyon olup gelebilecek mi?

Bakalım eski şampiyon yeniden şampiyon olup gelebilecek mi?

İzleyip göreceğiz...

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