Survivor'a Gelişiyle Nabızları Yükselten Avatar Atakan'ın Güzeller Güzeli Ailesine Hayran Kalacaksınız
Survivor'a Gelişiyle Nabızları Yükselten Avatar Atakan'ın Güzeller Güzeli Ailesine Hayran Kalacaksınız
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Survivor All Star'a katılmasıyla heyecanı artıran Çağan Atakan Arslan, şimdiden yarışmanın favori isimlerinden biri oldu bile.
Her ne kadar biz kendisini 2016 yılında katılıp şampiyon olduğu Survivor ile tanısak da aslında kendisi başarılı bir kickboks ve Muay Thai sporcusu.
Survivor şampiyonu olduktan sonra da kariyerini sürdüren "Avatar" Atakan, başarılarına ve ödüllerine yenilerini eklemişti.
2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine giren Arslan'ın 2018 yılında bu mutlu evliliğinden Leon Aslan Arslan adında bir oğlu olmuştu.
Bu güzel aileye yeni bir üyenin katılacağı haberini de böyle vermişlerdi.
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2023 yılında Zeina'nın aileye katılmasıyla mutluluklarına mutluluk ekleyen güzel aile, sosyal medyadan da sevilerek takip ediliyor.
Şu güzelliklerine bir bakar mısınız? 😍
Avatar Atakan sapsarı olan oğlunun ardından kızının esmer olmasını espri bir dille açıklamıştı.
Bakalım eski şampiyon yeniden şampiyon olup gelebilecek mi?
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