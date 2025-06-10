onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'ın Şampiyonlarının Netleşmesinden Atakan Özkaya'nın İlk Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor'ın Şampiyonlarının Netleşmesinden Atakan Özkaya'nın İlk Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.06.2025 - 23:23

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

10 Haziran Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Survivor'da tüm finalistler belli oldu.

1. Survivor'da tüm finalistler belli oldu.

11-12-13 Haziran'da İstanbul'da yayınlanacak finaller öncesi finalistler belli oldu. Survivor'da 3. ve 4. finalistler hangi isimler oldu?

Detaylar:

2. Ağrı'da çekilecek diziyle ilgili bazı detaylar belli oldu.

2. Ağrı'da çekilecek diziyle ilgili bazı detaylar belli oldu.

Gelecek sezon yayınlanacak aşiret ve toprak temalı dizilerden biri olan Sevdiğim Sensin'le ilgili bazı detaylar netleşti. Birsen Altuntaş, dizinin konusunu açıkladı.

Detaylar:

3. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi sezon finali yaptı.

3. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi sezon finali yaptı.

Gelecek sezon 3. sezonuyla ekrana gelecek dizide bir de ayrılık yaşandı. İlk bölümden itibaren dizide rol alan oyuncu, Mehmed: Fetihler Sultanı'na veda etti.

Detaylar:

4. Set çalışanı Yener Yalçın, senarist değişince dizilerde hikayenin değişip değişmediğini sordu.

4. Set çalışanı Yener Yalçın, senarist değişince dizilerde hikayenin değişip değişmediğini sordu.

Yener Yalçın dizi hangi bölümde olursa olsun gelen senaristin diziyi baştan yazdığını açıkladı. Böylece, senaristin hikayeye istediği gibi yön verdiği ortaya çıktı.

Detaylar:

5. Seksenler dizisinin Aslı'sının son hali ortaya çıktı.

5. Seksenler dizisinin Aslı'sının son hali ortaya çıktı.

Seksenler dizisinde tatlılığıyla dikkatleri üstüne çeken Aslı'ya hayat veren çocuk oyuncu Zümra Duman şimdilerde oldukça değişti. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan Zümra Duman'ın sevimliliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Batuhan Karacakaya'nın Survivor itirafı yeniden gündem oldu.

6. Batuhan Karacakaya'nın Survivor itirafı yeniden gündem oldu.

Survivor 2024 sonrasında Haberler.com'a konuk olan Batuhan KaracakayaAşk-ı Memnu finaliyle ilgili itirafta bulunmuştu. Karacakaya'nın dizinin final yapmasına engel olmaya çalıştığını söylediği anlar yeniden gündem oldu.

Detaylar:

7. OdaTV, "Türkiye'de sevişme sahneleri nasıl çekiliyor?" sorusunu açıkladı.

7. OdaTV, "Türkiye'de sevişme sahneleri nasıl çekiliyor?" sorusunu açıkladı.

OdaTV'nin haberine göre, Türkiye’de sevişme sahnelerinin çekimi hem RTÜK kuralları hem de sektörel hassasiyetler nedeniyle oldukça kontrollü ve sınırlı biçimde gerçekleşiyor.

Detaylar:

8. Sihirli Annem'de Sadık karakteri için bambaşka bir isme teklif gitmiş.

8. Sihirli Annem'de Sadık karakteri için bambaşka bir isme teklif gitmiş.

2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem'de Sadık karakterine Şahap Sayılgan hayat verdi. Dizide ilk teklif dönemin popüler ismine gitmiş.

Detaylar:

9. Survivor Aycan, Adem'le aşk dedikodularına cevap verdi.

9. Survivor Aycan, Adem'le aşk dedikodularına cevap verdi.

Sezon boyu yakınlıkları gündem olan Adem ve Aycan'ın aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Aycan, elenmesinin ardından iddiaları yanıtladı.

Detaylar:

10. Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncularının ne kadar kazandığının belli olduğu iddia edildi.

10. Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncularının ne kadar kazandığının belli olduğu iddia edildi.

Yaz sezonunun ilk dizisi Çift Kişilik Oda'da oyuncuların bölüm başı ücretleriyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Oyuncuların 150.000 ile 600.000 TL arasında ücret aldığı söylendi.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Survivor Almeda, eşinden ayrıldığı iddialarına yanıt verdi.

11. Survivor Almeda, eşinden ayrıldığı iddialarına yanıt verdi.

Elenmesinin ardından başka bir erkekle fotoğrafını paylaştıktan sonra tepkilerin ardından silen Almeda, eşinin neden yanında olmadığı sorularına cevap verdi. Almeda, boşanmadıklarını söyledi.

Detaylar:

12. Kızıl Goncalar'ın Hasna'sı Selen Öztürk'ten final itirafı geldi.

12. Kızıl Goncalar'ın Hasna'sı Selen Öztürk'ten final itirafı geldi.

Bambaşka Sohbetler programına katılan Selen Öztürk, dizinin final yapmasını istemiyormuş. Öztürk, finalde neler yaşadığını anlattı.

Detaylar:

13. Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ile aynı dizide rol alacak.

13. Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ile aynı dizide rol alacak.

Çarpıntı dizisinde rol alacak ikili şimdiden gündem olmayı başardı.Deniz Çakır, rolü ve diziyle ilgili ilk kez konuştu.

Detaylar:

14. Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın rol aldığı ilk yapım ortaya çıktı.

14. Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın rol aldığı ilk yapım ortaya çıktı.

Uzak Şehir'le yıldızı parlayan Atakan Özkaya'nın rol aldığı ilk yapım elbette bu değil. Özkaya daha önce oldukça popüler bir dizide karşımıza çıkmıştı.

Detaylar:

15. Özge Gürel 3'te 3 programında yarıştı.

15. Özge Gürel 3'te 3 programında yarıştı.

Bayram özel programında yarışan Özge Gürel, kazandığı parayı bağışladı. Özge Gürel'in bu davranışı destek topladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın