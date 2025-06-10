Survivor'ın Şampiyonlarının Netleşmesinden Atakan Özkaya'nın İlk Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
10 Haziran Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor'da tüm finalistler belli oldu.
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2. Ağrı'da çekilecek diziyle ilgili bazı detaylar belli oldu.
3. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi sezon finali yaptı.
4. Set çalışanı Yener Yalçın, senarist değişince dizilerde hikayenin değişip değişmediğini sordu.
5. Seksenler dizisinin Aslı'sının son hali ortaya çıktı.
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6. Batuhan Karacakaya'nın Survivor itirafı yeniden gündem oldu.
7. OdaTV, "Türkiye'de sevişme sahneleri nasıl çekiliyor?" sorusunu açıkladı.
8. Sihirli Annem'de Sadık karakteri için bambaşka bir isme teklif gitmiş.
9. Survivor Aycan, Adem'le aşk dedikodularına cevap verdi.
10. Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncularının ne kadar kazandığının belli olduğu iddia edildi.
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11. Survivor Almeda, eşinden ayrıldığı iddialarına yanıt verdi.
12. Kızıl Goncalar'ın Hasna'sı Selen Öztürk'ten final itirafı geldi.
13. Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ile aynı dizide rol alacak.
14. Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın rol aldığı ilk yapım ortaya çıktı.
15. Özge Gürel 3'te 3 programında yarıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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