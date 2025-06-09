Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturmasının Ardından Didem Delen ve Pınar Eliçe'nin İddialarına Yapımcıdan Sert Cevap
Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Didem Delen ve Pınar Eliçe'ye fuhuş ve uyuşturucu soruşturması açıldığı iddia edilmişti. Didem Delen, soruşturma iddialarının ardından sunucu Seda Akgül'ün canlı yayınına katılarak kendilerine iftira atıldığını ve iftira atan kişinin de programın yapımcısı olduğunu dile getirmişti.
Yapımcı Bilal Özbilge, hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.
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Osman Gökçek'e ait Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı son günlerde gündemden düşmüyor.
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İddiaların ardından hem sunucular Didem Delen ile Pınar Eliçe peş peşe paylaşımlar yaptı hem de Didem Delen, kendilerine iftira atıldığını açıkladı.
İddiaların ardı arkası kesilmezken Söylemezsem Olmaz'ın yapımcısı Bilal Özbilge, hakkındaki iddialara sert çıktı.
Bilal Özbilge'nin kamuoyu açıklamasını buradan okuyabilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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