onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturmasının Ardından Didem Delen ve Pınar Eliçe'nin İddialarına Yapımcıdan Sert Cevap

Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturmasının Ardından Didem Delen ve Pınar Eliçe'nin İddialarına Yapımcıdan Sert Cevap

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.06.2025 - 12:51

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Didem Delen ve Pınar Eliçe'ye fuhuş ve uyuşturucu soruşturması açıldığı iddia edilmişti. Didem Delen, soruşturma iddialarının ardından sunucu Seda Akgül'ün canlı yayınına katılarak kendilerine iftira atıldığını ve iftira atan kişinin de programın yapımcısı olduğunu dile getirmişti. 

Yapımcı Bilal Özbilge, hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Osman Gökçek'e ait Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı son günlerde gündemden düşmüyor.

Osman Gökçek'e ait Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı son günlerde gündemden düşmüyor.

Bir anda yayından kaldırılan programın ardından veda paylaşımları yapan programın sunucuları Didem Delen ile Pınar Eliçe hakkında fuhuş ve uyuşturucu soruşturması açıldığı iddia edilmişti.

İddiaların ardından hem sunucular Didem Delen ile Pınar Eliçe peş peşe paylaşımlar yaptı hem de Didem Delen, kendilerine iftira atıldığını açıkladı.

İddiaların ardından hem sunucular Didem Delen ile Pınar Eliçe peş peşe paylaşımlar yaptı hem de Didem Delen, kendilerine iftira atıldığını açıkladı.

Soruşturmaya gerekçe gösterilen sebeplerin iftira olduğunu dile getiren Didem Delen, ünlü sunucu Seda Akgül'ün canlı yayınına katılarak bu iftirayı atan kişinin de programın yapımcısı Bilal Özbilge olduğunu dile getirdi.

İddiaların ardı arkası kesilmezken Söylemezsem Olmaz'ın yapımcısı Bilal Özbilge, hakkındaki iddialara sert çıktı.

İddiaların ardı arkası kesilmezken Söylemezsem Olmaz'ın yapımcısı Bilal Özbilge, hakkındaki iddialara sert çıktı.

Programın aslında 27 Haziran'da yayınına son verileceğini, programın aniden yayından kaldırılmasından 1 saat sonra haberinin olduğunu, sunucuların bu durumu 'kişisel hazımsızlığa' dönüştürdüğünü dile getiren Bilal Özbilge, bu yaşananların ardından Pınar Eliçe ve Didem Delen'in 'Bilal Özbilge Beyaz TV'den kovuldu' haberlerini servis ettirdiklerini açıkladı. Didem Delen'le şubat ayından bu yana yalnızca program sebebiyle iletişim kurduğunu söyleyen Özbilge, Delen'in evli bir kişiyle ilişkisi olduğunu, Pınar Eliçe'nin de bu ilişkiden haberi olduğunu söyledi.

Bilal Özbilge'nin kamuoyu açıklamasını buradan okuyabilirsiniz:

Bilal Özbilge'nin kamuoyu açıklamasını buradan okuyabilirsiniz:

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın