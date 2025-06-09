"Karmam Seni Mahvedecek" Diyen Özden Cerrahoğlu, 29 Kiloya Düşen Nihal Candan'ı Zor Gününde Yalnız Bırakmadı
İşte Benim Stilim programında yarıştıktan sonra can ciğer olan Özden Cerrahoğlu ve Nihal Candan dostluğu büyük bir kavgayla bitmişti. Yaşananların ardından Özden, 'İnsanlar sorgulamış olabilirler ama Nihal ile arkadaşlığım gerçekti. O ‘ağlamalı-gülmeli’ haller de öyle. Çok kötü bir şey yaşadık. Birbirimize çok kırıldık ve artık geri dönüşü yok. Aramızdaki arkadaşlık bitti.' demiş kısa bir süre sonra da 'Karmam seni mahvedecek, ben o günü bekliyorum.' açıklamasında bulunmuştu. Özden'in doğum gününde Nihal-Bahar Candan kardeşler tutuklanmış ve olayı bilenler karma etkisine dikkat çekmişti.
Hapishanede anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Nihal Candan'ın 29,5 kiloya düşmesinin ardından Özden Cerrahoğlu eski günlerin hatırına desteğini esirgemedi.
İşte Benim Stilim'de yarışmalarının ardından büyük bir dostluk kuran Özden Cerrahoğlu ve Nihal Candan'ın arkadaşlığı olaylı bitmişti.
Bu olayı bilenlerin yorumuyla 'karma yerini buldu' ve Nihal Candan, tam da Özden Cerrahoğlu'nun doğum gününde tutuklandı.
Bir zamanlar yakın arkadaş olmalarının hatırına sosyal medya kullanıcıları Özden'e pek çok yorum yapmışlardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın