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"Karmam Seni Mahvedecek" Diyen Özden Cerrahoğlu, 29 Kiloya Düşen Nihal Candan'ı Zor Gününde Yalnız Bırakmadı

"Karmam Seni Mahvedecek" Diyen Özden Cerrahoğlu, 29 Kiloya Düşen Nihal Candan'ı Zor Gününde Yalnız Bırakmadı

Nihal Candan
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.06.2025 - 10:51

İşte Benim Stilim programında yarıştıktan sonra can ciğer olan Özden Cerrahoğlu ve Nihal Candan dostluğu büyük bir kavgayla bitmişti. Yaşananların ardından Özden, 'İnsanlar sorgulamış olabilirler ama Nihal ile arkadaşlığım gerçekti. O ‘ağlamalı-gülmeli’ haller de öyle. Çok kötü bir şey yaşadık. Birbirimize çok kırıldık ve artık geri dönüşü yok. Aramızdaki arkadaşlık bitti.' demiş kısa bir süre sonra da 'Karmam seni mahvedecek, ben o günü bekliyorum.' açıklamasında bulunmuştu. Özden'in doğum gününde Nihal-Bahar Candan kardeşler tutuklanmış ve olayı bilenler karma etkisine dikkat çekmişti.

Hapishanede anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Nihal Candan'ın 29,5 kiloya düşmesinin ardından Özden Cerrahoğlu eski günlerin hatırına desteğini esirgemedi.

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İşte Benim Stilim'de yarışmalarının ardından büyük bir dostluk kuran Özden Cerrahoğlu ve Nihal Candan'ın arkadaşlığı olaylı bitmişti.

İşte Benim Stilim'de yarışmalarının ardından büyük bir dostluk kuran Özden Cerrahoğlu ve Nihal Candan'ın arkadaşlığı olaylı bitmişti.

Dostluklarına pek inanılmayan ikili aralarındaki büyük kavganın ardından çok da konuyu anmak istemese de Özden Cerrahoğlu, 'İnsanlar sorgulamış olabilirler ama Nihal ile arkadaşlığım gerçekti. O ‘ağlamalı-gülmeli’ haller de öyle. Çok kötü bir şey yaşadık. Birbirimize çok kırıldık ve artık geri dönüşü yok. Aramızdaki arkadaşlık bitti.' demişti.

Yaşananlara dair detayı hiçbir zaman açıklamasalar da Özden, 'Benim inancım karma. Kötülük yaparsan kötülük bulursun, iyilik yaparsan iyilik bulursun. Ben hep iyi olmaya çalışıyorum, hep iyilik yapmaya çalışıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Allah'ından bulacaksın. Senin karman nasıl olacak bilmiyorum. İzlediğimde mutlu da olmayacağım. İyi bir insan olduğumdan mutlu da olmayacağım ama benden dolayı başına gelecekleri düşün 'Ben bu kıza neler yaptım?' diye. Çok nankörsün. Karmam seni mahvedecek, ben o günü bekliyorum.' demişti.

Bu olayı bilenlerin yorumuyla 'karma yerini buldu' ve Nihal Candan, tam da Özden Cerrahoğlu'nun doğum gününde tutuklandı.

Bu olayı bilenlerin yorumuyla 'karma yerini buldu' ve Nihal Candan, tam da Özden Cerrahoğlu'nun doğum gününde tutuklandı.

Aylarca cezaevinde kalan Nihal Candan, hapishanede anoreksiya nervoza hastalığına yakalandı. Cezaevinde 37 kiloya düştüğü öğrenilen Nihal Candan'ın sağlık durumu giderek daha da kötü bir hal aldı ve Nihal, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındı. 2 kez kalbinin durduğu öğrenilen Nihal Candan'ın 29,5 kiloya düştüğü açıklandı.

Detaylar:

Bir zamanlar yakın arkadaş olmalarının hatırına sosyal medya kullanıcıları Özden'e pek çok yorum yapmışlardı.

Bir zamanlar yakın arkadaş olmalarının hatırına sosyal medya kullanıcıları Özden'e pek çok yorum yapmışlardı.

Nihal'in hayati riskinin sürdüğünün açıklanmasının ardından Özden de duruma kayıtsız kalmadı. Nihal Candan'ın son halinin göründüğü fotoğrafına 'Senin için dua ettim 🤍 Gücünü topla, eski neşende ol. Rabbim ve evren şifa versin ✨' yorumunda bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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