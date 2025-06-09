"Karmam Seni Mahvedecek" Diyen Özden Cerrahoğlu, 29 Kiloya Düşen Nihal Candan'ı Zor Gününde Yalnız Bırakmadı

Dostluklarına pek inanılmayan ikili aralarındaki büyük kavganın ardından çok da konuyu anmak istemese de Özden Cerrahoğlu, 'İnsanlar sorgulamış olabilirler ama Nihal ile arkadaşlığım gerçekti. O ‘ağlamalı-gülmeli’ haller de öyle. Çok kötü bir şey yaşadık. Birbirimize çok kırıldık ve artık geri dönüşü yok. Aramızdaki arkadaşlık bitti.' demişti.

Yaşananlara dair detayı hiçbir zaman açıklamasalar da Özden, 'Benim inancım karma. Kötülük yaparsan kötülük bulursun, iyilik yaparsan iyilik bulursun. Ben hep iyi olmaya çalışıyorum, hep iyilik yapmaya çalışıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Allah'ından bulacaksın. Senin karman nasıl olacak bilmiyorum. İzlediğimde mutlu da olmayacağım. İyi bir insan olduğumdan mutlu da olmayacağım ama benden dolayı başına gelecekleri düşün 'Ben bu kıza neler yaptım?' diye. Çok nankörsün. Karmam seni mahvedecek, ben o günü bekliyorum.' demişti.