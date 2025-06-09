Estetikleri Başına Dert Açtı: Estetikten ‘Tanınmaz Hale Gelen’ Gülşah Saraçoğlu Gerçekten ‘Tanınmadı!’
Özellikle son dönemde yaptırdığı estetik ameliyatlarla ve büyük değişimiyle gündem olan modacı Gülşah Saraçoğlu, havaalanında hayatının şokunu yaşadı. Estetik ameliyatlar sebebiyle yüzünde büyük değişimler yaşayan Gülşah Saraçoğlu’nun pasaport kontrolü sırasında çekilen fotoğrafıyla estetik olduğu için pasaportundaki fotoğrafı uyuşmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülşah Saraçoğlu 9 saat süren estetik ameliyatla adeta bambaşka biri haline gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Estetikten gerçekten ‘tanınamaz hale geldi!’ Havaalanında yüz tanıma sistemi Gülşah Saraçoğlu’nu tanımadı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın