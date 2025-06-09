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Estetikleri Başına Dert Açtı: Estetikten ‘Tanınmaz Hale Gelen’ Gülşah Saraçoğlu Gerçekten ‘Tanınmadı!’

Estetikleri Başına Dert Açtı: Estetikten ‘Tanınmaz Hale Gelen’ Gülşah Saraçoğlu Gerçekten ‘Tanınmadı!’

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.06.2025 - 09:48

Özellikle son dönemde yaptırdığı estetik ameliyatlarla ve büyük değişimiyle gündem olan modacı Gülşah Saraçoğlu, havaalanında hayatının şokunu yaşadı. Estetik ameliyatlar sebebiyle yüzünde büyük değişimler yaşayan Gülşah Saraçoğlu’nun pasaport kontrolü sırasında çekilen fotoğrafıyla estetik olduğu için pasaportundaki fotoğrafı uyuşmadı.

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Gülşah Saraçoğlu 9 saat süren estetik ameliyatla adeta bambaşka biri haline gelmişti.

Gülşah Saraçoğlu 9 saat süren estetik ameliyatla adeta bambaşka biri haline gelmişti.

Bir süredir gözlerden uzak olan modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 9 saat süren bir estetik operasyonu ameliyatı geçirdiğini duyurmuştu. Son hali ile ‘eski halinden eser kalmamış, tanınmaz hala gelmiş’ yorumları yapılan Gülşah Saraçoğlu bayram sabahı da paylaştığı pozlarla herkesi şaşırtmaya devam etmişti.

Estetikten gerçekten ‘tanınamaz hale geldi!’ Havaalanında yüz tanıma sistemi Gülşah Saraçoğlu’nu tanımadı!

Estetikten gerçekten ‘tanınamaz hale geldi!’ Havaalanında yüz tanıma sistemi Gülşah Saraçoğlu’nu tanımadı!

9 saat süren estetik ameliyatıyla gündem olan Gülşah Saraçoğlu, yurt dışına çıkmak isterken havaalanında büyük şok yaşadı. Gülşah Saraçoğlu'nun pasaport kontrolü sırasında çekilen fotoğrafıyla estetik olduğu için pasaportundaki fotoğraf uyuşmadı. Pasaport polisi, bunun üzerine Saraçoğlu'nu başka bir bölmeye davet ederek parmak izini aldı. Parmak izi taramasından onay çıkmasından sonra Gülşah Saraçoğlu'na çıkış izni verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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