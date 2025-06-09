Survivor'da Batuhan'la İş Birliği Yaptığı İddialarından Sonra Ayşe'nin Annesinin Prangalı Mesajı Dikkat Çekti
Survivor'da 13 Haziran'da gerçekleşecek büyük final öncesi heyecan doruklara ulaştı. Finalist olmak için yarışan yarışmacılar dün ailelerinden gelen mesajları dinledi. Sezon boyunca Batuhan'la iş birliği yaptığı ve ona destek olduğu iddia edilen Ayşe'nin annesinin 'prangalı' mesajı dikkatlerden kaçmadı.
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Survivor 2025'in büyük finali 13 Haziran'da yapılacak.
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Ayşe Yüksel de finalist olmak için çaba gösteren isimlerden biri.
Ayşe'nin annesi röportajda "Etrafındaki prangalardan uzak dur. Kendin ol." dedi.
Bu mesaj izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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