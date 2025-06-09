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Survivor'da Batuhan'la İş Birliği Yaptığı İddialarından Sonra Ayşe'nin Annesinin Prangalı Mesajı Dikkat Çekti

Survivor'da Batuhan'la İş Birliği Yaptığı İddialarından Sonra Ayşe'nin Annesinin Prangalı Mesajı Dikkat Çekti

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.06.2025 - 10:00

Survivor'da 13 Haziran'da gerçekleşecek büyük final öncesi heyecan doruklara ulaştı. Finalist olmak için yarışan yarışmacılar dün ailelerinden gelen mesajları dinledi. Sezon boyunca Batuhan'la iş birliği yaptığı ve ona destek olduğu iddia edilen Ayşe'nin annesinin 'prangalı' mesajı dikkatlerden kaçmadı.

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Survivor 2025'in büyük finali 13 Haziran'da yapılacak.

Survivor 2025'in büyük finali 13 Haziran'da yapılacak.

İlk finalistin Batuhan olduğu Survivor'da kalan yarışmacılar da finalist olabilmek için ter döküyor. 11-12-13 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek finaller öncesi Survivor'da yine iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Ayşe Yüksel de finalist olmak için çaba gösteren isimlerden biri.

Ayşe Yüksel de finalist olmak için çaba gösteren isimlerden biri.

Sezon boyunca Ayşe'nin Batuhan'a destek olmak için çabaladığı ve onunla iş birliği yaptığı iddiaları söylendi durdu. Diğer yarışmacıların elenmesinde de Almeda olayında da Ayşe'nin işin içinde olduğu iddia edildi. Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar ailelerinden gelen mesajları dinledi. Ayşe'nin annesinin 'pranga' ve 'kendin ol' temalı mesajı dikkatlerden kaçmadı.

Ayşe'nin annesi röportajda "Etrafındaki prangalardan uzak dur. Kendin ol." dedi.

Bu mesaj izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Bu mesaj izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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