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Ve Artık Finaldeyiz: Survivor'da 3. ve 4. Finalistler Belli Oldu, Survivor'da 10 Haziran Salı Kim Elendi?

Ve Artık Finaldeyiz: Survivor'da 3. ve 4. Finalistler Belli Oldu, Survivor'da 10 Haziran Salı Kim Elendi?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.06.2025 - 22:00

Survivor'da aylar süren mücadele artık son buluyor. 11-12-13 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek finalde yarışacak yarışmacılar birer birer belli oluyor. Batuhan ve Adem'in ardından Survivor'ın 3. ve son finalisti de belli oldu.

10 Haziran Salı yayınlanan Survivor'da 3. ve 4. finalistler kimler oldu? 10 Haziran Salı günü Survivor'da kim elendi? Survivor'da son kolyenin sahibi kim oldu? İşte detaylar...

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Survivor'da 11-12-13 Haziran tarihlerinde yayınlanacak finallerde yarışacak isimler belli oluyor.

Survivor'da 11-12-13 Haziran tarihlerinde yayınlanacak finallerde yarışacak isimler belli oluyor.

Survivor 2025'in ilk iki finalisti Batuhan ve Adem olmuştu. Ayşe, Sevgi ve Volkan da son iki finalist olmak için büyük çaba gösterdi. 3. finalistin ardından geriye kalan iki yarışmacı Dominik'teki son düelloyu yaptı ve elenen isim belli oldu.

Survivor'da 3. finalist Volkan oldu.

Survivor'da 3. finalist Volkan oldu.

Sevgi ve Ayşe'yle mücadele eden Volkan 3. finalist olmayı başardı. Ayşe ve Sevgi'nin oynadığı düellonun sonunda da 4. ve son finalist belli olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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