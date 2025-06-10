Ve Artık Finaldeyiz: Survivor'da 3. ve 4. Finalistler Belli Oldu, Survivor'da 10 Haziran Salı Kim Elendi?
Survivor'da aylar süren mücadele artık son buluyor. 11-12-13 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek finalde yarışacak yarışmacılar birer birer belli oluyor. Batuhan ve Adem'in ardından Survivor'ın 3. ve son finalisti de belli oldu.
10 Haziran Salı yayınlanan Survivor'da 3. ve 4. finalistler kimler oldu? 10 Haziran Salı günü Survivor'da kim elendi? Survivor'da son kolyenin sahibi kim oldu? İşte detaylar...
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Survivor'da 11-12-13 Haziran tarihlerinde yayınlanacak finallerde yarışacak isimler belli oluyor.
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Survivor'da 3. finalist Volkan oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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