Ve Artık Finaldeyiz: Survivor'da 3. ve 4. Finalistler Belli Oldu, Survivor'da 10 Haziran Salı Kim Elendi?

Survivor'da aylar süren mücadele artık son buluyor. 11-12-13 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek finalde yarışacak yarışmacılar birer birer belli oluyor. Batuhan ve Adem'in ardından Survivor'ın 3. ve son finalisti de belli oldu.

10 Haziran Salı yayınlanan Survivor'da 3. ve 4. finalistler kimler oldu? 10 Haziran Salı günü Survivor'da kim elendi? Survivor'da son kolyenin sahibi kim oldu? İşte detaylar...