Survivor'da Turabi'nin Palavra Çıkışından Nez'in Twerk Yaptığı Dilber Dansına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'da Turabi'nin Palavra Çıkışından Nez'in Twerk Yaptığı Dilber Dansına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
29 Ocak Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Ne Gemiler Yaktım sezona büyük umutlarla başlamıştı. Ancak ne yazık ki reytinglere yenik düştü, 8. bölümüyle final yaptı. İzleyicisinin veda yorumları yürekleri burktu.
2. Bir dönemin divası olarak akıllarımıza kazınan Nez şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Şarkıları ve danslarıyla unutulmaz olan ünlü şarkıcı son dönemin viral olan "Dilber Dansı" akımına katıldı. Kaşıklarla oynayan Nez "son noktayı koyalım" dedi!
3. Survivor All Star'da olaysız bir gün geçmiyor. Bu kez de yarışma sırasında sakatlanan ve boyunluk takılan Sercan ağrıdan kıvranırken Turabi ve Yunus Emre'nin yaptığı yorumlar izleyicinin tepkisini çekti.
4. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı'da Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan'dan Mehmet Akif Ersoy'un HaberTürk ekranlarında sunduğu 5. Gece programında Yargı'nın senaristi eşi Sema Ergenekon'la ilgili şaşırtan bir itiraf geldi.
5. Yeni yılın daha ilk günlerinden itibaren neredeyse her günün bir anlamının olduğunu sosyal medya aracılığıyla öğreniyoruz. Meğer 28 Ocak da "Toksik İlişki Günü"ymüş. Bu haber üzerine biz de sizler için dizi tarihinin en toksik çiftlerini derledik.
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6. Survivor'ın eski şampiyonlarından Avatar Atakan lakabıyla tanıdığımız Çağan Atakan Arslan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerine "mizah şöleni" yorumları yaptırdı. Evrim Keklik'le aralarında geçen rüya sohbetinin sonu "kalk kız çay koy" noktasına bağlandı.
7. Hazar Ergüçlü'nün İnci Taneleri dizisindeki pavyon dansı öğreten kişinin Anadolu Ateşi grubunun baş dansçılarından biri olan Elif Erol olduğunu öğrenmiştik. Erol, dansıyla ortalığı kasıp kavuran Hazar'a da öğrettiği dansı kimden esinlendiğini açıkladı.
8. TLC'deki 'Ağır Yaşamlar' programını hepiniz biliyorsunuzdur. Dr. Now'un hastalarıyla iletişim şekli ve özellikle ses tonu hepinizin kulaklarında çınlanır. Tabii bu Türkçe dublaj sesi... Bakalım doktorun gerçek sesi nasılmış?
9. Oyuncu Ceyda Ateş, hafızalarımıza kazınan Adını Feriha Koydum dizisindeki "Hande" karakterini yeniden yaşadı. Komedyen Kaan Sekban'ın da oynadığı bu mini skeç takipçilerinden tam not aldı.
10. Geçirdiği beyin kanamasının ardından acil ameliyata alınan 61 yaşındaki oyuncu Settar Tanrıöğen, dün bir ameliyat daha geçirdi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alındı.
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12. Gelmiş geçmiş en güzel sitcom dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'nın izleyicisinin hayatındaki yeri her zaman başkadır. Üstünden kaç yıl geçerse geçsin hala her izleyişinizde aynı etkiyi yapan diziyle ilgili senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulunmuştu. Programda Gazanfer Özcan ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu.
13. Dilber rolüyle son birkaç haftadır tozu dumana katan Hazar Ergüçlü'ye bir yorum da eski sevgilisi yönetmen Onur Ünlü'den geldi.
14. Başarılı oyuncu Hüseyin Avni Danyal, Yargı dizisinde canlandırdığı Metin Amir karakteriyle izleyici tarafından çok seviliyordu. Şehit olarak diziden ayrılan usta oyuncunun yeni projesi belli oldu!
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