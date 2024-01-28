Sezona Büyük Umutlarla Başlayıp Reytinge Kurban Giden Ne Gemiler Yaktım'ın Finaline Yorum Yağdı!

Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Ne Gemiler Yaktım sezona büyük umutlarla başlamıştı. Ancak ne yazık ki reytinglere yenik düştü, 8. bölümüyle final yaptı. İzleyicisinin veda yorumları yürekleri burktu.