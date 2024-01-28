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Sezona Büyük Umutlarla Başlayıp Reytinge Kurban Giden Ne Gemiler Yaktım'ın Finaline Yorum Yağdı!

Sezona Büyük Umutlarla Başlayıp Reytinge Kurban Giden Ne Gemiler Yaktım'ın Finaline Yorum Yağdı!

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
29.01.2024 - 01:12

Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil  gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Ne Gemiler Yaktım sezona büyük umutlarla başlamıştı. Ancak ne yazık ki reytinglere yenik düştü, 8. bölümüyle final yaptı. İzleyicisinin veda yorumları yürekleri burktu.

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Başarılı oyuncu kadrosu ve bambaşka konusuyla büyük ilgi çekerek yayın hayatına başlayan Ne Gemiler Yaktım ne yazık ki reytinglere yenik düştü.

Başarılı oyuncu kadrosu ve bambaşka konusuyla büyük ilgi çekerek yayın hayatına başlayan Ne Gemiler Yaktım ne yazık ki reytinglere yenik düştü.

Oyuncular arasında öyle bir dostluk bağı kuruldu ki dizinin final yapması bile belli ki bu dostluğu bitiremeyecek.

Oyuncular arasında öyle bir dostluk bağı kuruldu ki dizinin final yapması bile belli ki bu dostluğu bitiremeyecek.

Ekranlara erken veda eden dizinin sevenleri de en az oyuncular kadar üzüldü.

Ekranlara erken veda eden dizinin sevenleri de en az oyuncular kadar üzüldü.
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Siz finali nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz finali nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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