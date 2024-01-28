Adile Naşit ile Ne İlgisi Var? Yargı'nın Yeni Başsavcısı Belli Oldu!
Adile Naşit ile Ne İlgisi Var? Yargı'nın Yeni Başsavcısı Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Yargı dizisinin fragmanında başsavcının değiştiğini öğrenmiştik. Ancak Efe Savcı'nın 'Yeni başsavcıyı gördün mü?' sorusuyla uyanan merakımızı bir türlü giderememiştik. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başsavcı belli olmuş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Üçüncü sezonuyla fırtına gibi esen Yargı'da olaylar bir türlü durulmuyor.
Başsavcı Nadide'de sezon başından beri bir şeyler olduğunu düşünüyor ama bir türlü nedenini bulamıyorduk.
Sonradan öğrendik ki meğer Efe Savcı'nın anneannesiymiş... Efe'nin annesi intihar etmiş ve Nadide de bu üzüntüyle Efe'yi çocuk esirgeme kurumuna vermiş.
Karıştığı olaylar sonunda da suçlu konumuna düşen Nadide, sonunda görevden alınıyor.
Fragmanda Efe'nin "Yeni başsavcıyı gördün mü?" diye sormasıyla hepimiz diziye kimin dahil olduğunu merak etmiştik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni başsavcı rolünde Naşit Özcan'ı izleyeceğiz.
Selim Naşit Özcan'ın oğlu ve Adile Naşit'in yeğeni olan usta oyuncu, diziye hangi isimle dahil olacak henüz bilinmiyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Kurtlar vadisi pusuda brandon rolundeydi.