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Adile Naşit ile Ne İlgisi Var? Yargı'nın Yeni Başsavcısı Belli Oldu!

Adile Naşit ile Ne İlgisi Var? Yargı'nın Yeni Başsavcısı Belli Oldu!

Yargı
themyscira - Misafir Editör
28.01.2024 - 20:31

Yargı dizisinin fragmanında başsavcının değiştiğini öğrenmiştik. Ancak Efe Savcı'nın 'Yeni başsavcıyı gördün mü?' sorusuyla uyanan merakımızı bir türlü giderememiştik. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başsavcı belli olmuş!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Üçüncü sezonuyla fırtına gibi esen Yargı'da olaylar bir türlü durulmuyor.

Üçüncü sezonuyla fırtına gibi esen Yargı'da olaylar bir türlü durulmuyor.

Başsavcı Nadide'de sezon başından beri bir şeyler olduğunu düşünüyor ama bir türlü nedenini bulamıyorduk.

Başsavcı Nadide'de sezon başından beri bir şeyler olduğunu düşünüyor ama bir türlü nedenini bulamıyorduk.

Hatta en başta Mercan'ı kaçıranın o olduğunu düşünmüştük hatırlarsanız.

Sonradan öğrendik ki meğer Efe Savcı'nın anneannesiymiş... Efe'nin annesi intihar etmiş ve Nadide de bu üzüntüyle Efe'yi çocuk esirgeme kurumuna vermiş.

Sonradan öğrendik ki meğer Efe Savcı'nın anneannesiymiş... Efe'nin annesi intihar etmiş ve Nadide de bu üzüntüyle Efe'yi çocuk esirgeme kurumuna vermiş.

Karıştığı olaylar sonunda da suçlu konumuna düşen Nadide, sonunda görevden alınıyor.

Karıştığı olaylar sonunda da suçlu konumuna düşen Nadide, sonunda görevden alınıyor.

Fragmanda Efe'nin "Yeni başsavcıyı gördün mü?" diye sormasıyla hepimiz diziye kimin dahil olduğunu merak etmiştik.

Fragmanda Efe'nin "Yeni başsavcıyı gördün mü?" diye sormasıyla hepimiz diziye kimin dahil olduğunu merak etmiştik.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni başsavcı rolünde Naşit Özcan'ı izleyeceğiz.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni başsavcı rolünde Naşit Özcan'ı izleyeceğiz.

Selim Naşit Özcan'ın oğlu ve Adile Naşit'in yeğeni olan usta oyuncu, diziye hangi isimle dahil olacak henüz bilinmiyor.

Selim Naşit Özcan'ın oğlu ve Adile Naşit'in yeğeni olan usta oyuncu, diziye hangi isimle dahil olacak henüz bilinmiyor.
www.malumatfurus.org

Detayları izleyip göreceğiz!

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