Survivor'da Sercan'ın Sakatlanmasına "Palavra" Diyen Turabi'nin Sözleri Tepki Çekti!
Survivor'da Sercan'ın Sakatlanmasına "Palavra" Diyen Turabi'nin Sözleri Tepki Çekti!
Survivor All Star'da olaysız bir gün geçmiyor. Bu kez de yarışma sırasında sakatlanan ve boyunluk takılan Sercan ağrıdan kıvranırken Turabi ve Yunus Emre'nin yaptığı yorumlar izleyicinin tepkisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star'da biliyorsunuz ki olaysız bir gün geçmiyor. Ya birileri tartışıyor, ya arkadan konuşuluyor ya da birileri sakatlanıyor.
Bu defa Sercan oyunda havuza attığı sırada boynundan sakatlandı ve belirttiğine göre ciddi bir ağrısı oldu.
Sercan'ın boynunu incitmesinin ardından Bozok, Sercan'ın boynunun geri gittiğini ve ciddi bir hasar almış olabileceğini açıklamaya çalıştı. Bunun üzerine Turabi'nin "palavra" demesiyle "yapmayın" diyen Bozok'a, Turabi "Uf olmuştur, yarın koşar deli gibi" diye cevap verdi.
"Kendini öyle bir atıyor ki sanıyorsun komalık olacak" diyen Turabi'ye tepki yağdı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Siz Turabi'nin yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Bu Turabi o kadar itici ki en son instagramında pornocu gibiydi zaten bir de narsist cidden kimseyle anlaşamaz bu adam karakteri bozuk bir de destekleyenleri... Devamını Gör