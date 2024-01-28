"Ne Bu Şimdi, Aşk mı?" Diye Sorgulayacağınız Toksik İlişkinin Kitabını Yazmış 13 Dizi Çifti
"Ne Bu Şimdi, Aşk mı?" Diye Sorgulayacağınız Toksik İlişkinin Kitabını Yazmış 13 Dizi Çifti
Bu sene sanki her güne bir anlam atanmış gibi geliyor mu size de? Yeni yılın daha ilk günlerinden itibaren neredeyse her günün bir anlamının olduğunu sosyal medya aracılığıyla öğreniyoruz. Meğer 28 Ocak da 'Toksik İlişki Günü'ymüş. Bu haber üzerine biz de sizler için dizi tarihinin en toksik çiftlerini derledik!
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1. Seyran&Ferit
2. Bihter&Behlül
3. Zeynep&Emir
4. Duru&Can
5. Doğa&Fatih
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6. Asi&Alaz
7. Leyla&Oğuz
8. Eyşan&Ezel
9. Hürrem Sultan&Kanuni Sultan Süleyman
10. Selin&Ali
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11. Gamze&Ömer
12. Devin&Aslan
13. Aybike&Berk
Sizin favori toksik dizi çiftiniz hangisi? Yorumlarda buluşalım!
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