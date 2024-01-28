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"Ne Bu Şimdi, Aşk mı?" Diye Sorgulayacağınız Toksik İlişkinin Kitabını Yazmış 13 Dizi Çifti

"Ne Bu Şimdi, Aşk mı?" Diye Sorgulayacağınız Toksik İlişkinin Kitabını Yazmış 13 Dizi Çifti

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
29.01.2024 - 02:51

Bu sene sanki her güne bir anlam atanmış gibi geliyor mu size de? Yeni yılın daha ilk günlerinden itibaren neredeyse her günün bir anlamının olduğunu sosyal medya aracılığıyla öğreniyoruz. Meğer 28 Ocak da 'Toksik İlişki Günü'ymüş. Bu haber üzerine biz de sizler için dizi tarihinin en toksik çiftlerini derledik!

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1. Seyran&Ferit

1. Seyran&Ferit

TV ekranlarının gelmiş geçmiş en toksik çiftlerinden biri hiç şüphesiz Yalı Çapkını'ndan Seyran ve Ferit ikilisi. Birbirini bu kadar yoran, yıpratan ve yine de birbirleri olamayan başka bir çift daha var mı emin değiliz.

2. Bihter&Behlül

2. Bihter&Behlül

Aşk-ı Memnu'da yaşadıkları aşkın başta yasak olmasını bir kenara bırakırsak yaşadıkları ilişki kesinlikle fazlasıyla toksikti.

3. Zeynep&Emir

3. Zeynep&Emir

Kara Sevda dizisinden Zeynep ve Emir çifti birbirlerine verdikleri zararın haddi hesabı yoktu ama yine de sorsan aralarındaki aşktı işte.

4. Duru&Can

4. Duru&Can

Fi dizisinden Duru ve Can... Toksik ilişkiye birilerinin adı verilecek olsa bu kesinlikle siz olurdunuz! Aranızdakini tutku diye nitelendirdiniz ama bu basbayağı toksiklikti!

5. Doğa&Fatih

5. Doğa&Fatih

Kızılcık Şerbeti'nde iki aile onlarca insanın hayatını mahveden Doğa ve Fatih ilişkisi toksikliğin kitabını yazmıştır.

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6. Asi&Alaz

6. Asi&Alaz

Aralarında resmi bir ilişki olmasa da Yabani dizisinin her an aşk başlayacak modundaki ikilisi öyle kanlı bıçaklı ki, ortaya çıkacak ilişkinin toksik olmama ihtimali yok.

7. Leyla&Oğuz

7. Leyla&Oğuz
image.teve2.com.tr

Yaprak Dökümü'nün en gelgitli, en sorunlu ilişkisine sahip ikili Leyla ve Oğuz'du elbette.

8. Eyşan&Ezel

8. Eyşan&Ezel

Ezel dizisinin ana karakterleri Eyşan ve Ezel... Sizi nasıl unutabiliriz ki?

9. Hürrem Sultan&Kanuni Sultan Süleyman

9. Hürrem Sultan&Kanuni Sultan Süleyman

Biraz da tarih...

10. Selin&Ali

10. Selin&Ali

Güneşin Kızları dizisinde Selin ve Ali arasındaki gelgitli ilişki de kesinlikte toksikti.

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11. Gamze&Ömer

11. Gamze&Ömer

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer arasındaki ilişki da son derece toksik. Birbirlerine zarar verip bir yandan birbirleri olmadan yapamıyorlar.

12. Devin&Aslan

12. Devin&Aslan

Aile dizisinde izlediğimiz bu muhteşem ikili arasındaki ilişki, kusura bakmasınlar ama kesinlikle toksikti.

13. Aybike&Berk

13. Aybike&Berk

Kardeşlerim dizisinden Aybike ve Berk'in bol kıskanmalı, bol yanlış anlamalı ve tartışmalı ilişkisi de fazlasıyla toksik sayılabilir.

Sizin favori toksik dizi çiftiniz hangisi? Yorumlarda buluşalım!

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