Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sıcak havalar, Temmuz'un yaklaşmasıyla kapıya dayandı. Ülkemizin birçok kesiminde geç kalmış olsa da yaz iyiden iyiye kendisini hissettiriyor. Yaz aylarında herkes serinlemenin yollarını ararken en çok da 'yaz mı, kış mı?' tartışması dönüyor. Kimileri yaz aylarına bayılırken kimileri de asla katlanamadığını söylüyor.

Peki bazı insanların güneşe karşı daha hassas olduğu doğru mu? Örneğin açık renkli gözleri olanlar, güneşten daha mı fazla rahatsız oluyor?