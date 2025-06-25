Ne Bezos Ne Buffet: İşte Dünya Tarihinin En Zengin 9 İsmi!
Forbes, 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla dünyanın en zenginleri listesini güncelledi. Güncellenen listeye göre Elon Musk, yine dünyanın en zengini oldu ve bu ünvanı da Mayıs 2024'ten bu yana elinde tutuyor. Musk, 423 milyar dolarlık servetiyle dünya tarihine de geçmeyi başardı. Öyle ki dünya tarihinin en zengin isimleri arasına adını yazdırdı. Fakat Elon Musk'tan çok daha zengin isimler yer alıyor dünya tarihinde.
Peki dünya tarihindeki en zengin isimler kimler?
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9. Mir Osman Ali Khan - 230 milyar dolar
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8. John Rockefeller - 340 milyar dolar
7. Mansa Musa - 400 milyar dolar
6. Elon Musk - 423 milyar dolar
5. Augustus Caesar - 5 trilyon dolar
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4. Wu Zetian - 16 trilyon dolar
3. Ekber Şah - 25 trilyon dolar
2. Shenzong of Song - 30 trilyon dolar
1. Cengiz Han - 100 trilyon dolar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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