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Ne Bezos Ne Buffet: İşte Dünya Tarihinin En Zengin 9 İsmi!

Ne Bezos Ne Buffet: İşte Dünya Tarihinin En Zengin 9 İsmi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.06.2025 - 13:05

Forbes, 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla dünyanın en zenginleri listesini güncelledi. Güncellenen listeye göre Elon Musk, yine dünyanın en zengini oldu ve bu ünvanı da Mayıs 2024'ten bu yana elinde tutuyor. Musk, 423 milyar dolarlık servetiyle dünya tarihine de geçmeyi başardı. Öyle ki dünya tarihinin en zengin isimleri arasına adını yazdırdı. Fakat Elon Musk'tan çok daha zengin isimler yer alıyor dünya tarihinde.

Peki dünya tarihindeki en zengin isimler kimler?

Kaynak

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9. Mir Osman Ali Khan - 230 milyar dolar

9. Mir Osman Ali Khan - 230 milyar dolar

Öncelikle burada yer alan servetlerin yalnızca birer tahmin olduğunu belirtelim. Bu sayılar, bazı modern hesaplama yöntemleriyle hesaplanmştır ve ortalama bir sayı verilmiştir.

Mir Osman Ali Khan Kimdir?

Mir Osman Ali Khan, Hindistan'ın son bağımsız monarşilerinden birini yöneten Haydarabad Nizamı'dır. Altın, elmas ve mücevher rezervleri; özellikle Golconda bölgesindeki elmas madenlerinden elde edilen gelirleri oldukça fazladır.

8. John Rockefeller - 340 milyar dolar

8. John Rockefeller - 340 milyar dolar

BD’li sanayici ve Standard Oil'in kurucusu John Rockefeller, petrol endüstrisi sayesinde servetine servet kattı. Petrol, 20. yüzyıl başlarında Amerikan ekonomisinin büyük bir kısmını kontrol ediyordu. Serveti, o zamanlar ABD GSYİH’sinin yüzde 2’sine denk geliyordu.

7. Mansa Musa - 400 milyar dolar

7. Mansa Musa - 400 milyar dolar

Mansa Musa, 14. yüzyıl Mali İmparatoru'ydu. Batı Afrika'nın en güçlü yöneticilerinden biriydi ve altın ticareti ile servetine servet kattı. Mali, o dönem dünyanın en büyük altın üreticilerinden biriydi. erveti o kadar büyüktü ki hac ziyareti sırasında dağıttığı altın, Kahire’de yıllarca enflasyon yarattı. Serveti ölçülemeyecek kadar büyük olarak da tanımlanır. 

Kimi kaynaklara göre, Mansa Musa'n ın serveti 400 milyar dolardan çok daha fazladır ve dünya tarihinin en zengin insanıdır.

6. Elon Musk - 423 milyar dolar

6. Elon Musk - 423 milyar dolar

Tesla, SpaceX, X gibi şirketlerin kurucusu ve teknoloji girişimcisi Elon Musk, günümüzde bu listeye giren tek kişi. Özellikle ABD seçimlerinin ardından Musk, servetine servet kattı. 2024'ün Mayıs ayından itibaren ise dünyanın en zengini ünvanını koruyor.

5. Augustus Caesar - 5 trilyon dolar

5. Augustus Caesar - 5 trilyon dolar

Roma İmparatorluğu’nun ilk imparatoru Sezar, Roma’nın GSYİH’sinin neredeyse yüzde 20’sine tek başına sahipti. Topraklar, vergiler ve savaş ganimetleri en büyük gelir kalemleriydi.Çin’in ilk ve tek kadın imparatoru. Tang Hanedanlığı döneminde hüküm sürdü (690–705).

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4. Wu Zetian - 16 trilyon dolar

4. Wu Zetian - 16 trilyon dolar

Çin’in ilk ve tek kadın imparatoru olan Wu Zetian, Tang Hanedanlığı döneminde hüküm sürdü (690–705). Çin’in vergi sistemine ve ipek ticaretine hükmetti. Devasa bir bürokrasi ve orduyu yönetti. Fakat 16 trilyon dolar, bugünkü Çin'in büyüklüğü göz önüne alındığında sembolik bir değer olabilir.

3. Ekber Şah - 25 trilyon dolar

3. Ekber Şah - 25 trilyon dolar

Babür İmparatorluğu’nun en parlak padişahıdır. Dünya GSYİH’sinin yüzde 25’ine yakınını yönettiği dönemler olduğu biliniyor. Günümüzde ise yaklaşık 25 trilyon dolara denk geliyor.

2. Shenzong of Song - 30 trilyon dolar

2. Shenzong of Song - 30 trilyon dolar

Song Hanedanı Çin’inin imparatoru. Çin tarihinin en gelişmiş ekonomik dönemlerinden biri olan Kuzey Song döneminde hüküm sürdü. Kağıt para, ticaret, reformlar ile büyük bir ekonomik canlılık sağladı.

1. Cengiz Han - 100 trilyon dolar

1. Cengiz Han - 100 trilyon dolar

Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu. Cengiz Han, dünya tarihinin en geniş kara imparatorluğunu kurdu. Kişisel serveti geleneksel anlamda ölçülemese de dünya topraklarının büyük kısmını yönetti. 100 trilyon dolar, hakimiyet alanı üzerinden yapılan sembolik bir tahmindir. 

Sonuç olarak, bu listede yer alan bazı isimlerin servetleri ölçülemez düzeydedir. Burada verilen rakamlar tahmini olsa da isimlerin tarihe geçecek büyüklükte servetleri olduğu doğrudur.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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