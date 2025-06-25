Ne Bezos Ne Buffet: İşte Dünya Tarihinin En Zengin 9 İsmi!

Mansa Musa, 14. yüzyıl Mali İmparatoru'ydu. Batı Afrika'nın en güçlü yöneticilerinden biriydi ve altın ticareti ile servetine servet kattı. Mali, o dönem dünyanın en büyük altın üreticilerinden biriydi. erveti o kadar büyüktü ki hac ziyareti sırasında dağıttığı altın, Kahire’de yıllarca enflasyon yarattı. Serveti ölçülemeyecek kadar büyük olarak da tanımlanır.

Kimi kaynaklara göre, Mansa Musa'n ın serveti 400 milyar dolardan çok daha fazladır ve dünya tarihinin en zengin insanıdır.