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Açık Renk Gözleri Olanların Güneşten Daha Fazla Etkilendiği Efsanesi Doğru mu?

Açık Renk Gözleri Olanların Güneşten Daha Fazla Etkilendiği Efsanesi Doğru mu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.06.2025 - 16:10

Sıcak havalar, Temmuz'un yaklaşmasıyla kapıya dayandı. Ülkemizin birçok kesiminde geç kalmış olsa da yaz iyiden iyiye kendisini hissettiriyor. Yaz aylarında herkes serinlemenin yollarını ararken en çok da 'yaz mı, kış mı?' tartışması dönüyor. Kimileri yaz aylarına bayılırken kimileri de asla katlanamadığını söylüyor. 

Peki bazı insanların güneşe karşı daha hassas olduğu doğru mu? Örneğin açık renkli gözleri olanlar, güneşten daha mı fazla rahatsız oluyor?

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Sıcak havalar etkisini iyice göstermeye başladı.

Sıcak havalar etkisini iyice göstermeye başladı.

Bu sene yaz ayları gelmedi gelmedi derken bir geldi, pir geldi. Nisan ayında bile kar yağışına şahit olduğumuz günlerin ardından kemiklerimize kadar ısındık. Haziran ile birlikte tüm Türkiye ısınırken en çok sevinenler de yazcılar oldu. Kışçılar ise sitemlerini sosyal medyada dile getirdi. 

Kimisi yaz aylarının sıcaklığında rahatlarken kimisi de diğerlerinden çok daha fazla terlediğini, sıcaklardan çok daha fazla rahatsız olduğunu söylüyor. Elbette bu oldukça mantıklı: Herkesin bedeni ve tolere edebildiği sıcaklıklar farklıdır sonuçta.

Peki renki gözlü kişilerin, güneşe karşı daha hassas olduğu doğru mu?

Peki renki gözlü kişilerin, güneşe karşı daha hassas olduğu doğru mu?

Evet, doğru. Eğer mavi, yeşil veya ela gözlere sahipseniz güneş sizin gözlerinizi daha fazla kamaştırıyor olabilir. Bu da gün sonunda baş ağrısına sebep olabilir. Açık renk gözlere sahip kişilerin güneşten daha fazla etkilenmesinin sebebi ise melanin pigmentinin az olmasıdır.

Renkli gözler, melanin pigmentinin az olmasından ortaya çıkar. Sadece gözler de değil, ten rengi ve saç rengi de melanin az olduğu zamanlarda açılır. Melanin, yoğunlaştığı bölgeleri diğerlerine göre daha koyu yapar. Vücudumuzun ürettiği melanin genlere de bağlıdır. Bu nedenle ailede az miktarda melanin varsa, çocukta da az miktarda melanin olur. Yani mavi gözlü anne ve babanın çocuğu, mavi gözlü olacaktır.

Melanin, aynı zamanda zararlı UV (ultraviyole) ışınlarının emilmesini sağlar ve vücudumuzu güneşten korur. Bu nedenle açık renkli gözleri olan kişilerde, melanin pigmenti az olduğu için güneşe karşı daha duyarlı hale gelirler.

Ayrıca renkli gözlü insanların güneşe çıktıklarında hapşurması da bu yüzdendir!

Mavi veya gri gözünüz varsa dikkat!

Mavi veya gri gözünüz varsa dikkat!

Renkli gözler içerisinde en açık renk tonu ise mavi ve gridir. Mavi veya açık gri gözlü insanlar, güneşten daha fazla etkilenir. Güneşin zararlı ışınlarından korunmaları için özellikle güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmamaları tavsiye edilir. Ayrıca UV korumalı güneş gözlükleri de bu kişilerin vazgeçilmezidir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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