Açık Renk Gözleri Olanların Güneşten Daha Fazla Etkilendiği Efsanesi Doğru mu?

Evet, doğru. Eğer mavi, yeşil veya ela gözlere sahipseniz güneş sizin gözlerinizi daha fazla kamaştırıyor olabilir. Bu da gün sonunda baş ağrısına sebep olabilir. Açık renk gözlere sahip kişilerin güneşten daha fazla etkilenmesinin sebebi ise melanin pigmentinin az olmasıdır.

Renkli gözler, melanin pigmentinin az olmasından ortaya çıkar. Sadece gözler de değil, ten rengi ve saç rengi de melanin az olduğu zamanlarda açılır. Melanin, yoğunlaştığı bölgeleri diğerlerine göre daha koyu yapar. Vücudumuzun ürettiği melanin genlere de bağlıdır. Bu nedenle ailede az miktarda melanin varsa, çocukta da az miktarda melanin olur. Yani mavi gözlü anne ve babanın çocuğu, mavi gözlü olacaktır.

Melanin, aynı zamanda zararlı UV (ultraviyole) ışınlarının emilmesini sağlar ve vücudumuzu güneşten korur. Bu nedenle açık renkli gözleri olan kişilerde, melanin pigmenti az olduğu için güneşe karşı daha duyarlı hale gelirler.

Ayrıca renkli gözlü insanların güneşe çıktıklarında hapşurması da bu yüzdendir!