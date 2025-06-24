Açık Renk Gözleri Olanların Güneşten Daha Fazla Etkilendiği Efsanesi Doğru mu?
Sıcak havalar, Temmuz'un yaklaşmasıyla kapıya dayandı. Ülkemizin birçok kesiminde geç kalmış olsa da yaz iyiden iyiye kendisini hissettiriyor. Yaz aylarında herkes serinlemenin yollarını ararken en çok da 'yaz mı, kış mı?' tartışması dönüyor. Kimileri yaz aylarına bayılırken kimileri de asla katlanamadığını söylüyor.
Peki bazı insanların güneşe karşı daha hassas olduğu doğru mu? Örneğin açık renkli gözleri olanlar, güneşten daha mı fazla rahatsız oluyor?
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Sıcak havalar etkisini iyice göstermeye başladı.
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Peki renki gözlü kişilerin, güneşe karşı daha hassas olduğu doğru mu?
Mavi veya gri gözünüz varsa dikkat!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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