Erkek Arılar Çiftleştikten Sonra Neden Ölür?

Erkek arıların beden yapısı bu tek amaca hizmet edecek şekilde gelişmiştir. Gözleri diğer arılara göre daha büyüktür çünkü çiftleşme uçuşunda kraliçeyi havada görüp yakalayabilmeleri gerekir. Kraliçenin çıktığı bu özel uçuşta yüzlerce erkek arı onun peşinden havalanır.

Yeterince hızlı ve çevik olan bir erkek arı kraliçeye ulaşır. Çiftleşme anında karın kaslarını kasarak üreme organını kraliçeye aktarır. Bu işlem öyle güçlü bir basınçla gerçekleşir ki organın ucu kraliçede kalır ve erkek arının karnı yırtılarak ölümüne yol açar.