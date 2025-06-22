Türkiye "Steel Dome" (Demir Kubbe) ile Havalimanlarını Nasıl Koruyor?
Türkiye, artan hava tehditlerine karşı savunma sistemlerini güçlendirmek için yerli ve çok katmanlı bir hava kalkanı olan “Steel Dome”u devreye aldı. Bu sistem özellikle havalimanları gibi stratejik noktaları korumak üzere tasarlandı. Peki Steel Dome, yani Türkçesiyle Demir Kubbe nasıl çalışıyor? Havalimanlarını nasıl koruyor?
İşte detaylar...
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Son dönemde özellikle havalimanlarını hedef alan olası saldırılara karşı, İsrail’in “Iron Dome” sistemine benzer ama tamamen yerli bir çözüm olan “Steel Dome” yani “Çelik Kubbe” devreye alındı.
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Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncülüğünde ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK-SAGE gibi kurumların katkısıyla geliştirilen bu sistem, Türkiye’nin hava sahasını uçtan uca kapsayan bir koruma ağı oluşturmayı hedefliyor.
Steel Dome’un en dikkat çeken yönü ise bu teknolojinin dışa bağımlı olmadan, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmiş olması.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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