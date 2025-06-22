Türkiye "Steel Dome" (Demir Kubbe) ile Havalimanlarını Nasıl Koruyor?

Bu sistem, yalnızca bir füze savunması değil, yapay zeka destekli radar ağları, lazer sistemleri, elektronik harp teknolojileri ve farklı menzillerde görev yapan savunma ünitelerinden oluşan çok katmanlı bir kalkan.

Steel Dome Nasıl Çalışıyor?

Asker, ve sivil havalimanlarının çevresine konuşlandırılan Steel Dome, yaklaşan tehditleri saniyeler içinde tespit edip değerlendirebiliyor ve tehdidin türüne göre en uygun müdahale aracını otomatik olarak devreye sokuyor.