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Türkiye "Steel Dome" (Demir Kubbe) ile Havalimanlarını Nasıl Koruyor?

Türkiye "Steel Dome" (Demir Kubbe) ile Havalimanlarını Nasıl Koruyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.06.2025 - 18:44

Türkiye, artan hava tehditlerine karşı savunma sistemlerini güçlendirmek için yerli ve çok katmanlı bir hava kalkanı olan “Steel Dome”u devreye aldı. Bu sistem özellikle havalimanları gibi stratejik noktaları korumak üzere tasarlandı. Peki Steel Dome, yani Türkçesiyle Demir Kubbe nasıl çalışıyor? Havalimanlarını nasıl koruyor?

İşte detaylar...

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Son dönemde özellikle havalimanlarını hedef alan olası saldırılara karşı, İsrail’in “Iron Dome” sistemine benzer ama tamamen yerli bir çözüm olan “Steel Dome” yani “Çelik Kubbe” devreye alındı.

Son dönemde özellikle havalimanlarını hedef alan olası saldırılara karşı, İsrail’in “Iron Dome” sistemine benzer ama tamamen yerli bir çözüm olan “Steel Dome” yani “Çelik Kubbe” devreye alındı.

Bu sistem, yalnızca bir füze savunması değil, yapay zeka destekli radar ağları, lazer sistemleri, elektronik harp teknolojileri ve farklı menzillerde görev yapan savunma ünitelerinden oluşan çok katmanlı bir kalkan.

Steel Dome Nasıl Çalışıyor?

Asker, ve sivil havalimanlarının çevresine konuşlandırılan Steel Dome, yaklaşan tehditleri saniyeler içinde tespit edip değerlendirebiliyor ve tehdidin türüne göre en uygun müdahale aracını otomatik olarak devreye sokuyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncülüğünde ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK-SAGE gibi kurumların katkısıyla geliştirilen bu sistem, Türkiye’nin hava sahasını uçtan uca kapsayan bir koruma ağı oluşturmayı hedefliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncülüğünde ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK-SAGE gibi kurumların katkısıyla geliştirilen bu sistem, Türkiye’nin hava sahasını uçtan uca kapsayan bir koruma ağı oluşturmayı hedefliyor.

Radar sistemleri gökyüzünde kuş uçsa fark edecek şekilde entegre çalışıyor, yapay zekâ da hangi tehdide nasıl karşılık verileceğini anlık olarak hesaplıyor. Gerektiğinde alçak irtifadan gelen bir mini İHA’ya lazerle müdahale edilirken, daha uzak mesafedeki bir balistik füze çok daha önce imha edilebiliyor.

Steel Dome’un en dikkat çeken yönü ise bu teknolojinin dışa bağımlı olmadan, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmiş olması.

Steel Dome’un en dikkat çeken yönü ise bu teknolojinin dışa bağımlı olmadan, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmiş olması.

Üstelik sistem yalnızca bugünün tehditlerine karşı değil gelecekte ortaya çıkabilecek yüksek hızlı füzeler, sürü İHA saldırıları ve elektronik karıştırmalara karşı da hazır hale getiriliyor. Bir nevi klasik savunma kalkanlarından çok daha fazlası.

Steel Dome Nerede?

Şu anda İstanbul ve Ankara’daki bazı havalimanlarında aktif olarak test edilen Steel Dome’un önümüzdeki süreçte Türkiye genelindeki tüm stratejik tesislerde kullanıma alınması planlanıyor. Böylece olası bir saldırı anında yalnızca savunma değil, caydırıcılık da sağlanmış olacak.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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