onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kanada'da Piyangoyu Kazananların Geçmek Zorunda Olduğu Matematik Testi

Kanada'da Piyangoyu Kazananların Geçmek Zorunda Olduğu Matematik Testi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 17:14

Kanada’da büyük ikramiyeyi kazanmak, gerçekten kazandığınız anlamına gelmiyor. Çünkü kazandıktan sonra sizi küçük ama şaşırtıcı bir engel bekliyor. Elinize geçen bilet milyonlarca dolarlık olsa bile, ödülü almadan önce basit bir matematik sorusunu doğru yanıtlamalısınız. Bu durum yıllardır yasal zorunluluk olarak uygulanıyor. İşin garibi, küçük sınavın nedeni çoğu kişinin sandığından çok farklı.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bu matematik sorusu neden şart koşuluyor?

Peki bu matematik sorusu neden şart koşuluyor?

Uygulamanın sebebi, Kanada’daki çekilişlerin yasal sınırlamalara takılmaması. Çünkü ülkede tamamen şansa dayalı ve ticari amaçlı yapılan piyangolar, kumar yasalarına aykırı kabul ediliyor. Bunun önüne geçmek isteyen şirketler, her katılımcının şansına değil, belli bir becerisine de dayanması gerektiği yönünde bir çözüm geliştirmiş. 

Yani işin içine çok kolay bir matematik sorusu ekleyerek çekilişi tamamen şans eseri olmaktan çıkarıyorlar. Böylece yasa dışına çıkmadan promosyonlarını yürütebiliyorlar.

Testler gerçekten zor mu, yoksa sadece göstermelik mi?

Testler gerçekten zor mu, yoksa sadece göstermelik mi?

Aslında bu sorular genellikle ilkokul düzeyinde oluyor. 1984 yılında mahkeme tarafından onaylanan dört işlemli bir test, o tarihten bu yana standart hale gelmiş durumda. Örneğin: “228 ile 21’i çarpın, sonuca 10.824 ekleyin, çıkan sayıyı 12’ye bölün ve ardından 1.121 çıkarın.” gibi

Günümüzde bazı kampanyalarda sorular daha da basitleştiriliyor. Microsoft Kanada'nın Xbox çekilişinde olduğu gibi, bazen yalnızca üç basit işlem içeren sorular da kullanılabiliyor. Amaç zaten insanları elemek değil, sadece yasal gerekliliği yerine getirmek.

Kanada’da düzenlenen ya da Kanadalıların katılabildiği tüm çekilişlerde bu test uygulanmak zorunda.

Kanada’da düzenlenen ya da Kanadalıların katılabildiği tüm çekilişlerde bu test uygulanmak zorunda.
www.gambling.com

Bu matematik testi yıllar içinde çeşitli tartışmalara da yol açtı. Bazı kişiler, özellikle öğrenme güçlüğü çeken bireyler için bunun adil olmadığını savundu. 2008’de bir çekilişte kazanan Sandra Poitras isimli bir kadına, öğrenme güçlüğü yaşadığı için ödül verilmeyince konu gündeme taşındı. 

Öte yandan bazı hukukçular, bu testlerin günümüzde çok kolaylaştığını ve neredeyse formaliteden ibaret olduğunu savunuyor. Yani bir yandan yeterince zor değil deniyor, diğer yandan bazı kişiler için hala erişimi kısıtlayan bir engel olabiliyor.

Sizce piyangoyu kazanmanın sınavla taçlandırılması mantıklı mı? Yorumları bekliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın