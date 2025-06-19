Kanada'da Piyangoyu Kazananların Geçmek Zorunda Olduğu Matematik Testi
Kanada’da büyük ikramiyeyi kazanmak, gerçekten kazandığınız anlamına gelmiyor. Çünkü kazandıktan sonra sizi küçük ama şaşırtıcı bir engel bekliyor. Elinize geçen bilet milyonlarca dolarlık olsa bile, ödülü almadan önce basit bir matematik sorusunu doğru yanıtlamalısınız. Bu durum yıllardır yasal zorunluluk olarak uygulanıyor. İşin garibi, küçük sınavın nedeni çoğu kişinin sandığından çok farklı.
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Peki bu matematik sorusu neden şart koşuluyor?
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Testler gerçekten zor mu, yoksa sadece göstermelik mi?
Kanada’da düzenlenen ya da Kanadalıların katılabildiği tüm çekilişlerde bu test uygulanmak zorunda.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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