Kanada'da Piyangoyu Kazananların Geçmek Zorunda Olduğu Matematik Testi

Uygulamanın sebebi, Kanada’daki çekilişlerin yasal sınırlamalara takılmaması. Çünkü ülkede tamamen şansa dayalı ve ticari amaçlı yapılan piyangolar, kumar yasalarına aykırı kabul ediliyor. Bunun önüne geçmek isteyen şirketler, her katılımcının şansına değil, belli bir becerisine de dayanması gerektiği yönünde bir çözüm geliştirmiş.

Yani işin içine çok kolay bir matematik sorusu ekleyerek çekilişi tamamen şans eseri olmaktan çıkarıyorlar. Böylece yasa dışına çıkmadan promosyonlarını yürütebiliyorlar.